TOMMI: guarda in anteprima il video “Ancora un po’”

Esce “Ancora un po’” il primo singolo di Tommi con Sorry Mom! Questa canzone è nata “di pancia”, molto spontaneamente, seguendo l’esigenza del giovanissimo artista.

La scorsa estate, di ritorno da una vacanza a Parigi, Tommi ha sentito la necessità di scrivere qualcosa che lo aiutasse a superare quello che gli era successo, così ha chiamato subito il produttore, spiegandogli che avrebbe dovuto registrare il prima possibile. Per l’artista, la musica è un mezzo per chiudere capitoli e riuscire a guardare avanti.



Il testo parla di cose realmente accadute: come da titolo, il compositore avrebbe voluto avere altro tempo da poter sfruttare e, forse, se l’avesse avuto non avrebbe nemmeno avuto bisogno di scrivere “Ancora un po’”.

Il videoclip che accompagna il brano è stato diretto da Federico Anglano con l’aiuto di Michele Burgalassi e raffigura il giovane cantautore ad un tavolo con l’attrice Benedetta Quarto.

Tommi, nome d’arte di Tommaso Ferrara, è un cantautore livornese classe 2002.

Si avvicina al mondo della musica in tenera età, attraverso la chitarra, per poi iniziare a scrivere canzoni proprie durante le scuole superiori.



Le prime pubblicazioni arrivano nel 2019 tramite il suo canale YouTube e l’anno successivo sulle varie piattaforme digitali.



Il singolo “Venerdì” è scritto in collaborazione con Delco, che si occupa anche della produzione per il suo ultimo brano “Ancora un po’”.

