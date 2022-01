TOM DILEIN: guarda in anteprima il video “NTWA (Nothing to worry about)”

Continua con il video-singolo “NTWA (Nothing to worry about)” lo sperimentale percorso musicale di Tom Dilein, poliedrico artista toscano che nel 2020 ha esordito con “Alter Ego”, prezioso EP di 6 brani pubblicato da Beta produzioni e distribuito da Artist First.

A distanza di un anno, Tom Dilein ci ricorda con “NTWA” la sua natura di creativo multiforme, capace di fondere con sapienza ed eleganza l’arte visiva a quella musicale, descrivendoci senza riserve la sua travagliata ricerca di un equilibrio emotivo, esorcizzando e combattendo i propri demoni attraverso la sperimentazione sonora e visuale.

Nei lavori di Tom Dilein niente è mai lasciato al caso e i temi dell’opposto, della contraddizione e della mescolanza tra realtà e finzione, riemergono puntualmente come precisa cifra stilistica dell’artista.

Con “NTWA” Tom cristallizza la sua nuova discesa interiore in 4 minuti e 24 secondi di psichedelia musicale: un turbine di suggestioni sonore altalenanti tra potenti riff di chitarra elettrica, campionamenti vocali e melodie ipnotiche che narrano la ricerca del suo “clear horizon”, con risonanze sempre in bilico tra potenza e delicatezza, energia creativa e distruttiva.

Il videoclip, così come il brano, si presenta dunque come il manifesto visivo di un artista immerso in un mondo di contrasti non solo interiori, intrappolato tra ambientazioni naturali e architetture decadenti, in un mix di surrealismo che ricorda a tratti l’arte grafica di Beksinski.

La fotografia del video è volutamente deturpata, sgretolata e sporca, come una pellicola di nitrato pronta ad infiammarsi ma che lascia intravedere i frammenti di una realtà evanescente che forse non è nemmeno tale, in un “effetto matrioska” attraverso cui l’autore (con la regia di Lorenzo Torricelli e la direzione artistica di Claudia Catelli) si diverte a esasperare in modi diversi il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

Anche la danzatrice nell’ombra che si dimena tra i bagliori del fuoco (Martina Gaglione) è in qualche modo la metafora di quelle stesse fiamme imprevedibili e irrequiete che la circondano e che descrivono visivamente una sensazione di amplificata irrequietezza, come pure gli sgraziati movimenti di Tom intrappolato in un onirico corridoio alberato.

Ad impreziosire il brano è inoltre la performance del percussionista brasiliano Itaiata de sà (ex Negrita, Roy Paci) che enfatizza sapientemente i richiami tribali del progetto che vedono il loro apice nel potente assolo ritmico finale.

