The NAKED ONE: guarda in anteprima il video “Cocci a Rendere”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 23 gennaio 2026 per Phonarchia Dischi, “Nuova Tempesta” è il primo album della band vicentina The Naked One. Il disco rappresenta il punto di arrivo di un percorso musicale iniziato nel 2009 e segnato da pause, sperimentazioni e numerosi cambi di formazione che hanno contribuito a una costante evoluzione sonora.

Un cammino scandito da diverse pubblicazioni: “Thirdroom” (demo, 2010), “Endless Party” (EP, 2012), “The Same Thing” (singolo, 2012) e “Bitter Cold” (EP, 2014).

Prodotto e registrato nel 2023 da Cesare Madrigali (Cara Calma) presso Glotoneria Studio di Montichiari (BS), “Nuova Tempesta” è distribuito digitalmente da The Orchard e promosso da Conza Press. Non è soltanto il debutto discografico della band, ma anche il primo lavoro interamente in italiano e la prima uscita ufficiale sotto contratto discografico. Composto da otto brani cantati in italiano, l’album si muove tra pop e rock, lasciando però emergere le influenze delle esperienze passate della band, legate ai mondi del metal, dell’hardcore e del punk. Un mix che i The Naked One battezzano goliardicamente “sentimetal”.

Il disco prende forma tra il 2018 e il 2021, periodo in cui la formazione si consolida con Eros Lapadula (voce), Manuel Bordon (chitarra ritmica e cori), Alessandro Bazzacco (chitarra solista), Stefano Pegoraro (basso e cori) e Leonardo Dalla Verde (batteria e percussioni). “Nuova Tempesta” è il frutto della maturità artistica di una band in continua trasformazione, da sempre impegnata nella ricerca della propria identità. Un percorso fatto di contaminazioni, attraversando generi e fasi della vita diverse, assorbendo il meglio da ogni influenza e facendo del compromesso uno dei propri punti di forza. Viscerale e istintivo, l’album nasce da un’urgenza espressiva che nel tempo ha fatto i conti con cambi di formazione, una pandemia, guerre e il lutto per la recente scomparsa del bassista Stefano Pegoraro. Allo stesso tempo, il disco rivela un’anima più riflessiva e strutturata: come un concerto dal vivo, alterna diversi “momenti” sonori, dando vita a una scaletta varia e coerente ma capace di spaziare dal pop al rap, dal rock alternativo al punk, fino ad hardcore e metalcore.

Ricco di un sound malinconico, potente, epico e struggente, “Nuova Tempesta” si distingue anche per i testi, spesso introspettivi e metaforici (ad opera del frontman Eros Lapadula), che affrontano temi come la solitudine, la ricerca dell’identità e la paura del cambiamento, ma senza rinunciare a raccontare anche la rivalsa, la rinascita e l’evoluzione artistica della band, sempre attraverso una narrazione personale e viscerale, quasi eterea, spesso astratta e a tratti disfattista.

THE NAKED ONE

I The Naked One nascono nella primavera del 2009 formati da Eros Lapadula, Manuel Bordon, Federico Vaiente, Mattia Ferrari e Stefano Lovato, rispettivamente voce, chitarra ritmica, chitarra solista, basso e batteria.



Nell’estate del 2011, presso il Raptor Recording Studio di Vicenza, incidono il loro primo EP “Endless Party”, uscito poi nel 2012, dalle sonorità a metà tra il metal e l’hardcore. La band riscuote un discreto successo nell’underground vicentino. Nello stesso anno pubblicano il loro primo singolo “The Same Thing” con relativo videoclip. Nell’inverno del 2013, con l’ingresso in formazione di Matteo Bonollo alla batteria, tornano per la terza volta in studio di registrazione a Vicenza per incidere il secondo EP “Bitter Cold”, produzione sempre targata Raptor Recording Studio, finalizzata come sempre da Matteo Tabacco (Dufresne) ma con la partecipazione speciale di Darian Rundall (Yellowcard, Suicidal Tendencies, Pennywise, U.S. Bombs, Alkaline Trio, Dokken e molti altri). Sempre di cinque tracce ma con sonorità più melodiche e protese verso l’universo del post-hardcore e metalcore, “Bitter Cold” esce quindi nel 2014 con l’omonimo videoclip girato sotto le pale di San Martino di Castrozza (TN).



Per i due anni successivi la band ha un’attività live abbastanza intensa nel vicentino e fuori regione. Dopo vari cambi di line up tra chitarra solista, basso e batteria, avvenuti tra il 2018 e il 2021, la band si riconsolida con l’entrata in formazione di Alessandro Bazzacco (chitarra solista), Stefano Pegoraro (basso e cori) e Leonardo Dalla Verde (batteria e percussioni) al fianco dei fondatori Eros Lapadula (voce) e Manuel Bordon (chitarra ritmica e cori).



Con questa nuova formazione la band compone e registra nel 2023 il primo album in italiano, con il quale poi firmerà nel gennaio 2025 il primo contratto per l’etichetta discografica toscana Phonarchia Dischi. Il 15 maggio 2025 esce quindi “Nuova Tempesta”, il primo singolo di anticipazione del nuovo progetto discografico che riscuote un certo successo, seppure purtroppo in concomitanza con la scomparsa del bassista e caro amico Stefano Pegoraro nello stesso mese.



Dopo un breve silenzio stampa, la band decide di proseguire e rimanere unita e così il 17 luglio 2025 esce il secondo singolo “Stelle”, con la decisione di continuare temporaneamente il percorso in formazione da quattro, avvalendosi dell’utilizzo delle basi e, con il basso di Stefano sul palco con sé, di portare comunque avanti il “NUOVA TEMPESTA SUMMER TOUR 2025”, il primo mini-tour del progetto (che tra i tanti, li porterà a condividere il palco con Voina, Vintage Violence, Atlante, Ultra-Violence e Deathless Lagacy), un vero e proprio rituale nonché unico modo possibile e contemplabile di ricordare il compianto bassista e amico Stefano e di processarne l’immensa perdita, amico al quale il tour è dedicato.

Composto da otto brani con sonorità più tendenti al rock, anche se contaminate dalle esperienze musicali precedenti e nuove, il disco “Nuova Tempesta” esce il 23 gennaio 2026 e viene presentato su supporto fisico a tiratura limitata lo stesso giorno con il “NUOVA TEMPESTA RELEASE PARTY” presso Il Borgo (Montebello Vicentino, VI), con un concerto in casa alla vecchia maniera, all’insegna del “sentimetal” e con ospiti esclusivi quali Oqusai (VI), Gardenia (BS), Crosslane (BS/BG) e Dj Graminha (VI), per una data zero atta alla chiusura di un capitolo travagliato e per sancire l’inizio di un nuovo percorso, nonché di un nuovo capitolo emotivo per la band.



https://linktr.ee/thenakedoneband