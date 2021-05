STICK AGAINST YOUR NECK: guarda in anteprima il video “Hooley”

La band bolognese Stick Against Your Neck pubblica il nuovo singolo “Hooley”, brano scritto durante il primo periodo di quarantena.

La canzone trasporta l’ascoltatore in un momento di festa con gli amici e parla della sensazione di lasciarsi andare alla spensieratezza e al divertimento. Queste sono emozioni che sono state rese impossibili dalle circostanze attuali per troppo tempo.

Il messaggio della canzone vuole così regalare un po’ di leggerezza al pubblico per fronteggiare al meglio questa situazione difficile. L’entusiasmo ed il sorriso sono le armi più potenti che abbiamo contro gli stati d’animo negativi e in “Hooley” troviamo la carica giusta per usarle.

Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Manuel Calisti.

Gli Stick Against Your Neck sono un gruppo pop-punk/emo di Bologna. Il progetto nasce nel 2017 dal chitarrista Jams, che inizia a reclutare i suoi amici con l’idea di formare una band.

Il primo ad unirsi è Andrea, alla batteria, seguito da Manuel, bassista della band. Antonio, prima chitarra ritmica e ora chitarra solista, è arrivato a completare la formazione subito dopo.

Nel 2019 la band pubblica il singolo “Hopes” anticipando l’uscita dell’EP “You’re not the one to blame”. Nel 2020 pubblicano i singoli “Kentucky Fried Chick” e “On My Own”.

Nel 2021 arriva la firma con Sorry Mom! con la quale la band pubblica il singolo “Hooley“.

