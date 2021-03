SPINELLI: guarda in anteprima il video “Miracolo”

SPINELLI cambia pelle e torna alle proprie origini. Cresciuto a pane e Blink 182 come tanti adolescenti nati a meta’ degli anni ’90, e marchiato indelebilmente da quel sound e da quell’attitudine, per anni ricerca la propria strada e si dedica alla musica, al videomaking, allo skate, al surf e alla passione per il mare.



Dopo alcuni fortunati episodi indie rock oriented, SPINELLI continua pero’ a sentirsi girare in testa quei riff che tanto l’hanno segnato, oggi piu’ che mai, con la recente rinascita di quel suono, e si decide, con un tempismo perfetto, per la svolta definitiva.



Grazie al provvidenziale incontro e firma con Indiebox Music, label #1 della scena Punk Rock italiana, si affida al suo team di produzione, entra negli studi Indiebox Music Hall a Brescia e inizia la stesura di brani dal Nuovo sound Punk proveniente dagli Usa i cui esponenti massimi sono Machine Gun Kelly e Modsun.



Miracolo (che nel video vede protagonista alla batteria Mauri de L’invasione degli Omini Verdi), e’ il primo singolo tratto dal Full lenght: ”Upside Down” di prossima uscita ed è un brano che parla la lingua di oggi con un sound d’oltreoceano. Una canzone che arriva puntualissima cavalcando l’onda che dagli USA vediamo procedere alta e potente nata dalla svolta Pop Punk di MGK, figlio legittimo di Blink182, Goldfinger, New Found Glory e di quella scena Punk Californiana che oggi, più che mai, è viva e sta tornando a far capolino sempre più spesso nelle classifiche e sulle copertine dei magazines.

SPINELLI, al secolo Marco Spinelli, siciliano classe 1995, milanese di adozione, Musicista, Videomaker ed appassionato di cinema e fotografia. Laureato in video design allo IED Milano affina la sua capacità di creare uno storytelling immaginifico che influenzerà poi la scrittura nei testi delle sue canzoni. Dal 2017 e’ videomaker e content creator per Radio Deejay ed affermato documentarista. Nel 2019 pubblica per Universal Music – Island Records, i due singoli “Non ti vedo più” e “Dopo una vita” e successivamente “Paradosso” e “Pizza” (Peermusic 2020). Fresco di contratto di distribuzione con Believe Digital, firma per Indiebox Music ed inizia a lavorare, insieme al loro team, al suo primo album “Upsidedown”.



Facebook https://www.facebook.com/ciaomichiamospinelli

Instagram: https://www.instagram.com/ciaomichiamospinelli



Prodotto da: Alessandro Fapanni, Giovanni Bottoglia, Maurizio Vinci e Spinelli

Registrato e mixato e masterizzato da: Giovanni Bottoglia e Alessandro Fapanni @ Indiebox Music Hall

Distribuzione: Believe Digital

Label, Press & Booking: IndieBox Music

Publishing: Le Parc Music