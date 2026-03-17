SOLO1981: guarda in anteprima il video “Saturday night (tonight)”

Dopo la pubblicazione dell’album V_WEIRD, uscito il 20 febbraio 2026 per Karma Field Records, il progetto Solo 1981 torna con il nuovo singolo “Saturday Night (Tonight) / Crazy Man”, due brani che mostrano il lato più diretto, rock e viscerale del disco.

Il singolo sarà promosso anche sul mercato inglese grazie alla collaborazione con la prestigiosa agenzia britannica Kick Down The Doors PR, realtà che nel corso degli anni ha lavorato con nomi storici della scena punk e alternative come Buzzcocks e The Damned.

“Saturday Night (Tonight) / Crazy Man” rappresenta la parte più selvaggia, immediata e allo stesso tempo ballabile dell’universo sonoro di V_WEIRD: chitarre taglienti, energia elettrica e una tensione emotiva che si trasforma in movimento e liberazione. “Saturday Night (Tonight)” racconta il bisogno di sfogarsi e lasciarsi andare dopo giorni o settimane difficili. È il momento in cui negatività, stress e pensieri accumulati chiedono di essere liberati: il corpo e l’anima cercano uno spazio per respirare di nuovo, per ritrovarsi e ricominciare. “Crazy Man”, invece, invita a non sprecare il proprio tempo nel rancore o in cose futili, ricordando che a volte la solitudine e una certa dose di sana follia possono diventare strumenti preziosi per ritrovare il proprio equilibrio.

Ad accompagnare il singolo arriva anche il video ufficiale di “Saturday Night (Tonight)”, realizzato da Stefano Giambastiani, che traduce visivamente l’energia e l’impatto del brano.

L’album V_WEIRD, pubblicato il 20 febbraio 2026 per Karma Field Records, continua così il suo percorso di promozione internazionale, con la promozione estera curata da Wanikiya Records & Promotion. Con “Saturday Night (Tonight) / Crazy Man”, Solo 1981 mostra una delle anime più istintive del progetto: un rock contemporaneo che mescola energia, introspezione e libertà espressiva.

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