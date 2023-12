SIN+: guarda in anteprima il video “Don’t Come Any Closer”

‘Don’t Come Any Closer’ è un travolgente assalto ai sensi, un brano intriso di spavaldo rock’n’roll che mostra una rinnovata direzione artistica per SIN+. Il singolo vede Matteo Bassi alla produzione, già al lavoro sull’ep ‘Waiting For The Dawn’ (dicembre 2022).

“Il brano parla del modo in cui si scappa da una relazione tossica”. “Più mi allontano da lei, più mi avvicino a me stesso” affermano i fratelli, che, continuano: “incorporare uno stereogramma come copertina di ‘Don’t Come Any Closer’ riflette la nostra convinzione nel guardare oltre la superficie, incoraggiando le persone a scavare più a fondo e scoprire i significati più nascosti”.

Originari della Svizzera italiana, SIN+ sono una alternative-rock band guidata dai fratelli Broggini, Gabriel alla voce ed Ivan alla chitarra. Il duo suona insieme sin da bambini, scambiando la scuola materna con una sala prove, mettendo le prime basi per quello che sarebbe poi diventato un suono personale che trasuda la propria miscela di rock alternativo, post-punk e new-wave.

Dal loro garage disordinato e rumoroso, iniziarono presto a suonare quanti più concerti possibile, dai piccoli club ai festival, guadagnando un MTV Europe Award come miglior artista svizzero, due dischi d’oro e l’onore di rappresentare il proprio paese all’Eurovision.

Riff sporchi, melodie accattivanti ed un senso di rivitalizzante euforia caratterizza il suono di SIN+, con l’autenticità di un suono vero e spontaneo, frutto di buone vibrazioni.

Uguaglianza ed inclusività sono al centro del messaggio di Ivan e Gabriel che, con la loro musica, mirano a consentire agli ascoltatori di abbracciare il loro vero sè ed essere un catalizzatore per un cambiamento positivo.

Armati delle loro esperienze di vita, di un forte senso di determinazione e di una rumorosa reputazione di una band che, dal vivo, sa suonare veramente, questa nuova era per i Broggini Brothers sembra destinata ad essere la più emozionante fino ad oggi.

https://www.instagram.com/sinplus/