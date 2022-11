SANTAMUERTE: guarda in anteprima il video “I’m a Liar”

Una canzone d’amore, tratta dall’ultima uscita “Così Siamo Più Proficui” (Musichette Records, Leper Without A Cause) e Ciqala Records, lo split su cassetta condiviso con Claudio Palumbo.

È un brano spigoloso, elettrico e veloce, in contrasto con il resto dei brani della cassettina. Parla delle menzogne e della sensazione di malessere che creano.



Il videoclip è stato girato ed editato da Bob Cillo della TV EYE durante un concerto estivo al Wild Bar di Rutigliano (BA).

I Santamuerte da Mola di Bari, Puglia, sono un power-trio che miscela i suoni caldi del Sud America con il disagio del noise. Attivi dall’estate del 2013, i Santamuerte hanno prodotto un EP in formato 7”, “Age of Sorrow” (MiaCameretta Records, 2014) e due album, “Big Black Sister” (MiaCameretta Records, 2016) e “KonoKono” (Go Down Records/MiaCameretta, 2019). La band ha macinato molti chilometri, e concerti, in Italia e all’estero.

Claudio Palumbo ha un debole per dinosauri, formiche e lepri di mare. La musica è sempre stata la sua viscerale passione e si è lungamente invischiato con altri sciroccati individui fondando svariati gruppi musicali (i Perky Pat, gli Horzo, gli Almond Ice Director, i Saint Pangolin, solo per citarne alcuni) e portando avanti strenuamente progetti musico-antropologici come quello di Lazzaretto: un’epopea proustiana in più di 10 volumi, in corso di uscita presso la defunta etichetta Golden Catrame. Contestualmente comincia la sua avventura in solitaria: “Fa che mi spii dalle finestre” (2011) è il suo primo disco, inciso per l’etichetta immaginaria Deewa Records; segue “Tutti ci scoglionammo a stento” (2014), “Blank Iugoslavia” (2017) e “Agricoltura rubata alle braccia” (2020).

https://www.facebook.com/santamuertemoladibari

https://www.instagram.com/santamuerte_band/