RICCARDO RUGGERI: guarda in anteprima il video “Un POPulista”

“Un POPulista” è il nuovo singolo di Riccardo Ruggeri che anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il prossimo 14 aprile (pubblicato da Vina Records e distribuito da ADA Music Italy,).

“Un POPulista” è un brano, per certi versi, politico, che mette in luce una serie di aspetti, molto discutibili, che riguardano la società contemporanea gestita, il più delle volte, da personaggi che, attraverso slogan e demagogia fine a sé stessa, ricercano popolarità e consenso per loro quantificabile esclusivamente in numero di follower e like. Il POPulista è colui che mette a nudo delle subdole strategie arriviste e non si preoccupa dei più deboli e delle minoranze.

Un personaggio inquietante, diabolico e senza scrupoli che, senza troppi fronzoli, spiattella al mondo le sue malefatte “Sono il migliore, sono il peggiore, sono la bestia sono l’amore, sono l’istrione della nazione sono il rifiuto della ragione” come recita il ritornello, un testo che sciorina criticità e malcostume dei giorni nostri. Luoghi comuni, ironia, un pizzico di pensiero critico e qualche sottile provocazione per coloro che sono ostili al diverso, sono gli ingredienti che Riccardo Ruggeri miscela in modo sapiente in questo brano.

Una ballata di denuncia, ironica e spietata dove si mischiano, senza soluzione di continuità, generi ed influenze differenti. La sezione di ottoni marca il levare e colora il sound di reggae e funk, si passa poi ad energici riff di sintetizzatori che sostengono un cantato rock liberatorio.

Gli arrangiamenti dei fiati sono realizzati da Riccardo Ruggeri e Charles Ferris dei Fanfara Station, già vincitori del Premio Andrea Parodi; al pianoforte, invece, troviamo il giovane talentuoso Stefano Risicato che, in questi anni, ha spesso condiviso il palco con Ruggeri che, oltre a cantare e scrivere i testi, suona tutti gli altri strumenti.

Nel videoclip il protagonista è appunto il Populista (interpretato da Riccardo Ruggeri), un inquietante incrocio tra Joker e Mephistofele, che cerca durante un discorso televisivo di mostrare il meglio di sé, elencando le proprie controverse qualità. I suoi subdoli piani saranno compromessi dall’intervento di tre personaggi, a rappresentare le minoranze contro le quali il Populista sfodera il suo peggio, che a colpi di cultura (libri e simboli arcobaleno) decreteranno la sua fine.

Nel videoclip de “Un POPulista” soggetto, regia e montaggio sono di Riccardo Ruggeri che si è avvalso del contributo, per le riprese, di Manuel Cavasin.

Riccardo Ruggeri è un cantante, autore, performer ed ha all’attivo una decina di pubblicazioni distribuite nel mercato internazionale.

Ha partecipato ad importanti festival internazionali e concorsi come Premio Tenco, Heineken Jammin Festival, Premio Bindi, Premio Demetrio Stratos, Gouveia Art Rock, Veruno Prog, Prog-Restite ed ora torna con un nuovo singolo che anticipa l’album in uscita ad aprile.

