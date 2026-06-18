RIBES: guarda in anteprima il video “Indebitato”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 giugno 2026 del cantautore piemontese Ribes. “Indebitato”, questo il titolo del brano, è una confessione ironica e amara, un racconto in prima persona di chi si ritrova “pulito” non solo nel conto in banca, ma anche nelle illusioni.



Tra sarcasmo e verità, il protagonista attraversa la sua disfatta economica come fosse una commedia: sfratti, proteste, usurai gentili e un ufficiale di pignoramento che diventa un personaggio surreale. Il tono è leggero, ma il messaggio è profondo: dietro la risata c’è la consapevolezza di un sistema che consuma e illude. Con una scrittura diretta e teatrale, e con un ritmo che alterna ironia e malinconia, “Indebitato” è una canzone che trasforma la sconfitta in racconto, la vergogna in verità, e la verità in arte.

“Indebitato è un racconto ironico di una realtà che molti conoscono. Ho voluto trasformare la sconfitta in qualcosa di umano, quasi comico, perché a volte ridere è l’unico modo per guardare in faccia la verità. È una canzone che parla di debiti, ma non solo economici: quelli che abbiamo con noi stessi, con le scelte, con la vita.” (Ribes)

RIBES

Ribes, cantautore piemontese, inizia giovanissimo a comporre canzoni, studiando canto, pianoforte e programmazioni come autodidatta. Negli anni a venire prosegue gli studi di pianoforte ed armonia, dedicandosi specificatamente a tematiche di pattern sequencing e computer music di cui è appassionato cultore. A ciò segue un periodo di approfondimento degli arrangiamenti tipici della new wave anni Ottanta con particolare attenzione al pop elettronico tipico di quell’epoca (Pet Shop Boys, Duran Duran, Tears for Fears…). Partecipa con grande entusiasmo a parecchie serate revival, traendo da esse linfa vitale per le propria ispirazione musicale. Successivamente, svariate collaborazioni in ambiti musicali eterogenei porteranno a una netta evoluzione dello stile compositivo, orientandolo verso sonorità più tipicamente cantautorali. L’attuale produzione ne rappresenta un naturale compendio, inserendosi nell’odierno contesto di rivalutazione delle sonorità tipiche degli anni Ottanta: il decennio “pop” per eccellenza.

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