RED SUNSET RIVERSIDE: guarda in anteprima il video “Invisibile”

La scrittura di questo energico brano è stata ispirata dal documentario Netflix “The Social Dilemma”, riguardante la dipendenza dai social e i suoi risvolti negativi soprattutto tra i più giovani.

La canzone è una riflessione sull’uso spesso eccessivo dello smartphone e su ciò che questo provoca nel nostro precario potere decisionale.

C’è una consapevolezza amara ed inconscia sull’influenza che gli algoritmi hanno sulle nostre scelte e sulla percezione distorta della realtà che spesso si mescola con la vita virtuale: un’immagine sfocata della sostanza delle cose che è difficile ormai da setacciare.

“Invisibile” non vuole essere un monito paternalistico, bensì una sensibilizzazione sull’argomento: le parole del testo sono viste come uno strumento in più per suscitare uno spirito critico sull’uso che facciamo ogni giorno dei nostri dispositivi multimediali.

Red Sunset Riverside è una band italiana nata a Vicenza nel 2016 da quattro musicisti legati dalla passione per la musica rock.

Il gruppo è composto da Ceguz (voce, chitarra), Mattia (voce, chitarra), Elena (basso) e Andrea (batteria).

Il loro sound amalgama ciò che ascoltano, musicalmente affine al rock classico ma caratterizzato da un cantato in italiano, una scelta stilistica intrapresa per essere più coerenti con le tematiche trattate nelle loro canzoni.

Nel 2018 esce il loro primo album, “Identità”, titolo che definisce infatti una chiara presa di posizione sugli argomenti delle liriche: in controtendenza rispetto a quelli tipici del genere rock, trattano tematiche di introspezione o la realtà di tutti i giorni.

All’uscita del primo album è seguita un’intensa attività live, che ha portato i quattro all’esibizione anche presso contest di rilevanza nazionale (semifinalisti a Sanremo Rock nel 2018 e tra i soli dieci artisti nazionali selezionati da Firestone nel 2020). Nel 2017 si sono aggiudicati il premio “Limun” del Vicenza net music del Giornale di Vicenza, che si è concretizzato nella realizzazione del videoclip del singolo “Specchio”. Le dieci canzoni di “Identità” sono state poi riarrangiate e proposte anche in una serie di concerti unplugged in numerosi locali del Veneto.

Nella primavera del 2023 è prevista l’uscita del secondo lavoro in studio (EP) con la promozione del management Sorry Mom!, anticipato a inizio anno dal singolo “Invisibile”.