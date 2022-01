PIETRO GANDETTO: guarda in anteprima il video “Almeno stasera”

Fuori da giovedì 16 dicembre per Sottobosco Dischi (distr. Artist First) il primo EP di Pietro Gandetto dal titolo Come in un film, già anticipato dal singolo Another planet. Il cantautore, originario di Alessandria ma milanese d’adozione, ci regala una raccolta di quattro tracce (di cui una in inglese) che si propone di rappresentare l’epoca attuale con un sound energico e dal sapore internazionale.

Questo EP è una fotografia del presente. Più che cercare un genere, ho cercato di definire un’identità musicale che sento. Vorrei che chi mi ascolta ritrovasse in questo lavoro delle “immagini” musicali in cui immedesimarsi. Ho parlato della disgregazione del consumismo relazionale, della crisi del concetto di coppia, del climate change e di un modo di vivere senza troppi programmi. Viviamo un periodo oggettivamente complesso, e volevo trattare questi temi con ironia, cercando un sound che desse energia e un testo semplice che dica le cose come stanno senza troppi rimandi o giri di parole.

Almeno stasera è una ballad urbana, uno di quei brani da ascoltare quando si cammina per strada in mezzo al traffico pensando ai fatti propri. È un brano che parla del consumismo relazionale in cui tutti più o meno siamo coinvolti. Il ghosting, l’orbiting, l’incertezza delle relazioni, ma anche la magia che si crea nei primi incontri. Mi piaceva l’idea di creare un’atmosfera un po’ “desaturata” come sono le relazioni che viviamo oggi nelle grandi città come Milano. È un brano da ascoltare fumando una sigaretta mentre si sceglie un film per la serata.

Nato ad Alessandria, milanese di adozione, Pietro Gandetto sin da piccolo si appassiona alla musica. A sei anni inizia a cantare e sostiene gli esami principali di pianoforte in Conservatorio. Negli anni collabora con svariati enti teatrali in diverse produzioni e si esibisce regolarmente in Italia e all’estero.

Partecipa a diversi concorsi e manifestazioni tra cui il Tour Music Fest, per arrivare al suo debutto televisivo nel 2018 con la partecipazione al programma di Rai 2 The Voice of Italy.

Dal 2018 avvia il suo progetto cantautorale con la pubblicazione di svariati singoli. Sempre nel 2018 pubblica la sua prima raccolta di poesie dal titolo Nuvole sgangherate (Booksprint Edizioni). Parallelamente è avvocato nel foro milanese.

https://www.instagram.com/pietro_gandetto/