Pamela Guglielmetti: guarda in anteprima il video “Come Sarà”

Esce venerdì 22 Ottobre “Cammino controvento”, nuovo disco della cantautrice Pamela Guglielmetti. “Come Sarà” è il primo singolo estratto dall’album che, figlio dell’attuale pandemia, rispecchia perfettamente questo momento particolarmente difficile in cui la vita di un artista cambia in maniera radicale.

Questa impossibilità di esprimersi a 360 gradi e di diffondere le proprie visioni ad un pubblico, insieme alla fissità e all’isolamento che hanno permesso di aprire finestre su di un mondo che sta cambiando cogliendone gli aspetti più impalpabili e contraddittori, hanno spinto Pamela a scrivere e a portare alla luce aspetti della propria vita trascurati per troppo tempo, ormai dimenticati.

“Cammino controvento” ci vuole ricordare quelli che sono i valori fondamentali, spesso trascurati in nome di una corsa verso mete imprecisate e, il più delle volte, imposte. Il disco, con le sue nove tracce, cerca di offrire una visione speranzosa, a cui si giunge però anche attraverso necessarie prese di coscienza e una buona dose di onestà verso se stessi: lo sguardo sul mondo interiore ed esteriore di un’artista e di una donna accarezza e ricerca qui una verità e una luce che affiorano nonostante il momento storico apparentemente cupo e plumbeo.

Il titolo si rifà a quella che sembra essere una caratteristica innata di Pamela: il non fermarsi mai di fronte alle apparenze, ai luoghi comuni, agli ostacoli, cercando sempre e comunque di seguire e preservare la propria verità, la propria natura più autentica. Camminare controvento non è inteso tanto come un lottare contro una corrente contraria, ma un avanzare lasciando che quella forza segua il suo movimento, facendosene sfiorare, senza perdere il punto fisso a cui si sta mirando: come una freccia che riesce a fendere l’aria senza opporvisi perché ne conosce la natura e la direzione.

Il panorama sonoro che accompagna i testi densi di contenuti dona suggestioni diverse ad ogni pezzo, caratterizzandolo e rendendolo un’esperienza unica, pur con un collegamento armonico di insieme.

La cantautrice, per la realizzazione di questo disco, ha collaborato con professionisti che l’hanno spinta anche verso territori più sperimentali. Questo è il terzo album da lei pubblicato, ma sicuramente il primo in cui riesce a mettere se stessa in tutta la sua completezza: non solo la Pamela musicista e cantautrice infatti, ma anche la danzatrice, l’attrice e la scrittrice.

Un’artista a tutto tondo che riesce a fondere tutte queste forme creative ed espressive e a creare così ad un’armonia di linguaggi che si esprimono all’unisono dando vita al suo lavoro artisticamente più maturo.

