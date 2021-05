OUT THE CLUB! guarda in anteprima il video “Follow Me”

“Follow Me” è il nuovo singolo degli Out The Club!, estratto dall’omonimo EP. “Seguimi” non va inteso nella sua connotazione social, ma è l’invito che una persona abituata a stare da sola vorrebbe fare quando incontra uno spirito affine, come incitazione ad entrare nel proprio mondo.



Il protagonista del testo sa stare bene anche solo, ma proprio quando non c’è la persona alla quale è rivolta la canzone, la solitudine si fa sentire e decide così di mettersi in gioco e di condividere per la prima volta la propria vita con qualcuno di speciale.

Gli Out The Club! nascono nel maggio 2017 come cover band di canzoni commerciali ri-arrangiate in chiave Pop Punk con l’intento di farle, appunto, “uscire dai club”.



Dopo alcuni mesi di prove, la band decide di scrivere la loro prima traccia originale. Trovando in questa un buon potenziale, e un notevole affiatamento della formazione, decidono di affiancare alle cover pezzi propri, per iniziare a esibirsi davanti al loro pubblico.

Le date dei live si susseguono, in particolare nel panorama della scena musicale monfalconese.



Dopo tre anni la musica degli Out the Club! arriva finalmente anche su piattaforma digitale, con la pubblicazione del loro primo EP auto prodotto dal titolo “Follow Me”, dal quale, nel 2021, la title track viene estratta come singolo.

La formazione, ad oggi, è composta da Giuseppe Movia alla voce, Giovanni Valente alla chitarra, Francesco Moimas al basso ed Elia Buttolo alla batteria.

