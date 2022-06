otto x otto: guarda il nuovo video “AMEBA”

La fatica di restare a galla e sopravvivere anche nelle giornate in cui si vorrebbe solo scomparire: “AMEBA”, il nuovo singolo degli otto x otto, si fa portavoce di un malessere generazionale. Il videoclip di “AMEBA” rappresenta in immagini il mood della canzone: i due protagonisti rimangono impassibili davanti a qualsiasi stimolo, in una totale apatia. Anche in mezzo al caos della città il desiderio è quello di rimanere, metaforicamente e fisicamente, a letto, nella propria bolla.

«Ameba parla della voglia di non fare. Di quando ci si sente inermi, sensazione che molte volte abbiamo provato. – raccontano gli otto x otto – Il mondo va avanti e tu resti lì e ti senti come un’ameba che galleggia. Con questo pezzo ci sentiamo legittimati a stare male e a lasciare che tutto scorra mentre noi galleggiamo.»

In un mondo improntato sulla velocità e sull’essere sempre performanti, il duo veronese sottolinea l’importanza di rallentare, ascoltarsi e concedersi dei momenti no. Il brano fonde sound diversi tra loro, con un beat incalzante che fa da sfondo a un testo intimo e ricco di sfumature.

Il brano è scritto dagli otto x otto insieme a Marco De Lauri e prodotto da Jiz (Giorgio de Lauri), giovane producer con all’attivo già numerose collaborazioni al fianco di Dardust.

Il progetto nasce all’inizio del 2019 dalla volontà di sperimentare sonorità diverse rispetto ai classicismi tipici dello studio in Conservatorio, dove Anna e Andrea si sono conosciuti ed entrati subito in sintonia, diventando una coppia anche nella musica oltre che nella vita.

Con “SOLI” è iniziato il vero progetto otto x otto. È stato un singolo che ha permesso al duo veronese di farsi conoscere attirando l’attenzione e l’approvazione di molti. Il brano è entrato in rotazione in diverse radio tra cui Rai Radio 2 Indie. Per il loro futuro artistico hanno iniziato una collaborazione con il produttore Simone Sproccati presso Kaneepa Studio di Michele Canova mantenendo la linea intrapresa con “SOLI” cercando di evolvere ed innovare per creare qualcosa di ancora poco sentito e che rispecchi a pieno il progetto otto x otto.

A marzo 2022 pubblicano “preferibilmente agosto”, singolo subito entrato su Spotify in New Music Friday e Scuola Indie. Gli otto x otto hanno aperto il live di Gazzelle a Spaghetti Unplugged al Marmo di Roma, il live di Giancane al festival Art&Sound di Verona e il live degli ISIDE il 2 aprile a Verona.

www.instagram.com/ottoxotto.noi/?hl=it

www.facebook.com/ottoxotto.music