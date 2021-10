OREGON TREES: guarda in anteprima il video “Adventureland”

E’ uscito il 10 settembre, “Adventureland”, il nuovo album degli Oregon Trees. Distribuito da Artist First e registrato presso il Monolith Studio, questo disco propone una nuova versione della band bresciana. Lo stesso titolo racchiude molto del mood dell’album: Adventureland, infatti, è una sorta di neologismo nato per parlare di quella sensazione che nasce ma non puoi descrivere, e che racchiude in sé ironia e malinconia.

Gli stessi Oregon Trees sottolineano che “l’idea dell’album nasce in un periodo di transizione. L’esigenza di reinventarci e sperimentare nuovi suoni si è concretizzata in un’opera compiuta, prendendoci il tempo necessario per elaborarla nel pieno della libertà espressiva”.

C’è stata tanta cura e meticolosa attenzione a tutto l’aspetto strumentale di “Adventureland”, come racconta la band: “I suoni sono diventati frutto del respiro concesso dalla frenesia, dai tempi stretti e dalla necessità di mostrarsi. Un salto vertiginoso da una giostra, uno schiaffo che è anche una carezza, un tuffo al tramonto è quello che speriamo di trasmettere con questo lavoro. Abbiamo collaborato con artisti e amici, compagni di avventure che hanno arricchito la nostra esperienza”.

Adventureland è anche il racconto di una giornata tipo di un soggetto non ben specificato, e con cui ognuno può avere un certo grado di familiarità. Diverse scene rappresentano un modo di vivere la quotidianità tra realtà e paradosso.

Riprese tra Milano e Brescia, scritto e diretto da Matteo Di Pippo, prodotto da Matteo Di Pippo ed Enrico Valoti.

Gli Oregon Trees sono una pop/rock band italiana nata a Brescia nel 2015 formata da Andrea Piantoni, Stefano Borgognoni e Gianluca Cancelli. Dopo l’uscita del loro primo EP “Hoka Hey” , nel Giugno del 2017 vengono ingaggiati dalla D’Alessandro e Galli per aprire il tour italiano di LP. Nel 2018 il singolo “Follow The Light” rientra nella playlist Spotify “Italians do it Better”. La band si trasferisce a Milano nel 2019, e torna nuovamente in studio per registrare il singolo “Moonshine” uscito a Novembre dello stesso anno.Dopo una breve pausa durante la quale il gruppo rinnova il proprio sound, gli Oregon Trees tornano nell’estate del 2021 con il doppio singolo Raise Me Up / Paradise in uscita il 6 Agosto 2021. Queste canzoni dal sapore molto estivo raccontano di amori e connessioni, ma anche di visioni ed esperienze, brani energici e diretti che inquadrano la band in un mood fresco e moderno.

