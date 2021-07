NOVECENTO: guarda in anteprima il video di “Tonno”

E’ uscito il 25 giugno il nuovo singolo di Novecento, “Tonno”. Distribuito da Conspiracy Agency per Sony Music, “Tonno” è una canzone malinconica ma esplosiva, piena di immagini oniriche ma allo stesso tempo realistiche. parla della fine di una storia, raccontata attraverso dettagli di due ragazzi incastrati nelle dinamiche sociali nel quale stanno stretti.

Scritto da Novecento e prodotto assieme a Umberto Scaramozza, il singolo propone sonorità molto vicine al sound tipico degli anni ’80, con qualche riferimento al film cult di Carlo Verdone “Borotalco”.

Novecento stesso, infatti, racconta così la nascita del brano: “Tonno è nata in una notte, come spesso accade, quando alcuni ricordi cominciavano ad essere ingombranti. Sono una serie di immagini sfocate che per me rappresentano vari momenti di una storia e infatti il gancio è in: “tu volevi sempre star bene”. Ho provato a soffermarmi sul fatto che di base si cerca sempre la luce ma la ricerca del bene costante porta a insoddisfazione.

E il ritornello arriva dell’apice di questo: “in cambio di un momento di felicità a volte si sacrificano anni ma a oggi direi che non necessariamente sia un male”. Per un momento di felicità a volte si manda all’aria tutto ma non per forza è un male.

Jacopo Troiani in arte Novecento inizia a cantare e suonare la chitarra da giovanissimo, ha vinto Castrocaro nel 2006 e arrivato terzo a Sanremo giovani 2008, ha lavorato in molte fiction e film italiani come attore, tra questi Romanzo criminale e Un medico in famiglia, ha scritto sceneggiature per il teatro e per vari cortometraggi.

A maggio 2020 ha pubblicato il primo Ep(demo) con il nome Novecento, completamente autoprodotto, e a Febbraio 2021 è uscito il primo singolo del suo nuovo progetto intitolato America. Il 25 giugno esce Tonno ultimo singolo.

https://instagram.com/figli_del_novecento