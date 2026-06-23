NOISE IN MYSELF: guarda in anteprima il lyric video di “The Maze”

Perdersi nel labirinto dei propri pensieri significa incontrare, a ogni svolta, rimpianti, errori e paure che assumono il volto di personali Minotauri. È un percorso che spesso richiede di procedere senza mappe e senza aiuti, facendo i conti anche con il timore dell’abbandono e l’autosvalutazione.

Con il nuovo singolo “The Maze”, i Noise in Myself rileggono il mito di Arianna come una storia ancora attuale. Dopo aver aiutato Teseo a uscire dal labirinto, Arianna viene lasciata sola sull’isola di Nasso: l’ingratitudine, le aspettative tradite e i rimorsi tormentano l’essere umano dalla notte dei tempi, ma tutte le notti hanno un termine.

Allo stesso modo di Arianna, che riesce a lasciare il labirinto e i suoi demoni alle spalle salendo sul carro di Dioniso e sposandolo, ascendere ad un’esistenza illuminata dall’armonia con noi stessi e con gli altri è possibile. “I wear dawn upon my head, I am the stars, the past is dead”: il diadema che Dioniso regala ad Arianna diventa aurora sulla sua testa, elevandola tra le stelle e consentendole di trovare finalmente la serenità.

Non sono solo le parole a raccontare questa evoluzione, ma anche lo strumentale.

Il dialogo iniziale tra le corde introduce il conflitto interiore, la ritmica possente e instancabile detta il passo di marcia, mentre il riff irregolare ricorda che la guarigione non è una linea retta e la voce si insinua come uno spettro narrante.

Con un sound e un’impronta compositiva che attingono a Tool e Leprous, “The Maze” inaugura la nuova era dei Noise in Myself descrivendo la maratona più importante della vita: quella verso la propria pace.

NOISE IN MYSELF

I Noise in Myself (NIM) sono una band italo-svizzera nata da un’idea di Enea Maina durante il lockdown del 2020. Dopo la pubblicazione dell’omonimo album di esordio (2022) e del concept EP “Answers…” (2023), che hanno portato a un’intensa attività live, la band subisce una battuta d’arresto. Il progetto rinasce con con l’ingresso del soprano e vocalist Arianna Bellinaso (Aexylium), Yuri Bordonali al basso (Ecastor) e il batterista Omar Mariani (ex Those Furious Flames), con i quali riprende la scrittura di nuovo materiale.

Il sound Alternative Progressive Metal dei Noise in Myself unisce influenze progressive e post-metal, atmosfere eteree e richiami a sonorità spirituali e ancestrali. Ne deriva uno stile compositivo che mette in equilibrio melodie evocative, ritmiche complesse e riff potenti e irregolari, creando un sound personale e riconoscibile. Tra le influenze più evidenti riecheggiano Tool, Coroner, Leprous, Soen e Anathema, reinterpretati attraverso una visione originale.

Mediante testi legati alla ricerca interiore, al senso dell’esistenza e alla denuncia sociale, con riferimenti a tradizioni antiche e simbolismi spirituali, i Noise in Myself invitano a interrogarsi sulle proprie origini, sul presente e sul significato più profondo dell’esperienza umana.

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