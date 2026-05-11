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NODAY: guarda in anteprima il video “Nuovi mostri”

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Anticipato dai singoli 30 gradi e Occhiali da soleSolo stare solo è l’EP d’esordio dei Noday, in uscita l’8 maggio 2026 per Dear Gear Records e l’inglese Shore Dive Records. L’EP presenta cinque tracce che uniscono la passione per lo shoegaze, per il grunge e per il rock alternativo dal sapore Nineties che accomuna i membri della band.

Riverberi, fuzz, amplificatori ad alto volume e voci sussurrate sono insomma gli ingredienti per il sound dei Noday, che fa leva sull’intensità e sull’energia dello strumentale e della sezione ritmica ma che non disdegna di ricercare anche le melodie e i ritornelli accattivanti, come dimostra benissimo il “singolone” 30 gradi capace di insinuarsi istantaneamente nella testa di chiunque lo ascolti.

Per i Noday, i nuovi mostri sono sliding doors aperte nel lato sbagliato, il costante tormento di momenti che dovevano andare diversamente e che ritornano sotto forma di sogni, un po’ alla Freddy Krueger.

Il video è stato girato a Genivolta (CR) e vede confermata la collaborazione tra Noday ed Ehlio Gomes.

Il protagonista di “nuovi mostri” è lo scheletro già visto sulla copertina di “Solo Stare Solo”,  EP di debutto della band uscito l’8 maggio, alle prese con un dinosauro che gli dà filo da torcere.

NODAY

Noday vengono dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena e sono una band con influenze grunge e shoegaze. Formatisi a fine 2023, si ispirano alla nuova scena heavy shoegaze statunitense cantando in italiano. I testi traggono ispirazione da momenti di vissuto quotidiano, riflessioni su momenti difficili passati, sulle moderne relazioni e prese di coscienza sulla società attuale. La band nel corso dei suoi primi mesi di attività ha già condiviso il palco con band underground italiane (Gazebo Penguins, Cosmetic, A/lpaca, Radura, Stormo) e internazionali (Paerish, Saetia, Algaebloom). La formazione è composta da: Enrico Tosti (voce e chitarra), Marco Di Masi (chitarra), Manuel Lasco (batteria) e Veronica Ganassi (voce e basso), tutti provenienti da altre esperienze musicali.

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