NODAY: guarda in anteprima il video “Nuovi mostri”

Anticipato dai singoli 30 gradi e Occhiali da sole, Solo stare solo è l’EP d’esordio dei Noday, in uscita l’8 maggio 2026 per Dear Gear Records e l’inglese Shore Dive Records. L’EP presenta cinque tracce che uniscono la passione per lo shoegaze, per il grunge e per il rock alternativo dal sapore Nineties che accomuna i membri della band.

Riverberi, fuzz, amplificatori ad alto volume e voci sussurrate sono insomma gli ingredienti per il sound dei Noday, che fa leva sull’intensità e sull’energia dello strumentale e della sezione ritmica ma che non disdegna di ricercare anche le melodie e i ritornelli accattivanti, come dimostra benissimo il “singolone” 30 gradi capace di insinuarsi istantaneamente nella testa di chiunque lo ascolti.

Per i Noday, i nuovi mostri sono sliding doors aperte nel lato sbagliato, il costante tormento di momenti che dovevano andare diversamente e che ritornano sotto forma di sogni, un po’ alla Freddy Krueger.

Il video è stato girato a Genivolta (CR) e vede confermata la collaborazione tra Noday ed Ehlio Gomes.

Il protagonista di “nuovi mostri” è lo scheletro già visto sulla copertina di “Solo Stare Solo”, EP di debutto della band uscito l’8 maggio, alle prese con un dinosauro che gli dà filo da torcere.

NODAY

I Noday vengono dalla provincia tra Reggio Emilia e Modena e sono una band con influenze grunge e shoegaze. Formatisi a fine 2023, si ispirano alla nuova scena heavy shoegaze statunitense cantando in italiano. I testi traggono ispirazione da momenti di vissuto quotidiano, riflessioni su momenti difficili passati, sulle moderne relazioni e prese di coscienza sulla società attuale. La band nel corso dei suoi primi mesi di attività ha già condiviso il palco con band underground italiane (Gazebo Penguins, Cosmetic, A/lpaca, Radura, Stormo) e internazionali (Paerish, Saetia, Algaebloom). La formazione è composta da: Enrico Tosti (voce e chitarra), Marco Di Masi (chitarra), Manuel Lasco (batteria) e Veronica Ganassi (voce e basso), tutti provenienti da altre esperienze musicali.

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