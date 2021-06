MOSTO: guarda in anteprima il live video “Cynar”

Cynar è il nuovo singolo di Mosto, cantautore indie dei colli del vino che arriva dopo due singoli pubblicati con Visory Indie, “Stiamo bene da morire” e “Lievito”, e dopo la pubblicazione del suo album di esordio “Bella Vite”.

Il brano parla della bellezza di sentirsi vecchi: in una società in cui invecchiare è percepito come una colpa e in cui vorremmo essere tutti giovani per sempre, Mosto rivendica il nostro diritto a fare cose giudicate “da vecchi”, senza vergognarsene. Piaceri come il mare d’inverno, una partita a bocce o, appunto, un Cynar al Bocce Bar diventano parte di una riflessione spesso ironica sulla vecchiaia, vista come momento di massima libertà della nostra vita.

Le sonorità richiamano l’elettronica anni ‘80, portando avanti la direzione artistica improntata sull’indie-pop intrapresa con la collaborazione con Visory Indie e i produttori Roman Meister e Sala. Un brano perfetto per un’estate con il coprifuoco.

Mosto è un cantautore che arriva dai Colli Tortonesi e che proprio dal suo territorio prende la linfa vitale per raccontare storie di vita e di vite.



Nei suoi pezzi le sonorità indie ed elettroniche contemporanee incontrano i suoni e le immagini delle valli del vino, aggiungendo un retrogusto folk a questa insolita mescolanza musicale.

Nei suoi testi racconta di un ritorno alla campagna, di un mondo fatto di feste nelle vigne e concerti nelle cascine, della decrescita felice. Tutti temi presenti nel suo primo album “BELLA VITE”, pubblicato a giugno 2020.



Dal vivo, la sua esperienza in gruppi punk e reggae si unisce a quella della “Sobria Orchestra Timorasso”: un’accurata selezione di musicisti collinari di diverse età ed estrazioni.

https://www.instagram.com/musicadimosto/