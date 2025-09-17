MORSO & The Plastic Machine Music: guarda in anteprima il video “AMORE 24h”

“Amore 24h” è il nuovo singolo di Morso, nome d’arte di Alberto Foglia, autore e frontman del progetto Morso and the Plastic Machine Music, prodotta da Emanuele Santona e mixato e masterizzato da Alessio Buso (che ha già collaborato con numerosi artisti tra cui Ghali, Naska, Dargen e Maruego), disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 12 settembre.

È un brano dal respiro alternative rock, dal sound potente, ma al tempo stesso melodico, proprio come Morso, artista capace di muoversi con naturalezza tra l’universo indie e quello rock.

“Amore 24h” rappresenta il primo tassello significativo del progetto Morso & The Plastic Machine Music. Si tratta di un brano dal forte impatto emotivo e narrativo, caratterizzato da una scrittura diretta e viscerale.

Parla d’amore, ma in un modo volutamente ambiguo: non è mai chiaro se l’oggetto del sentimento sia una donna o una droga.

Attraverso la similitudine tra relazione sentimentale e dipendenza, il testo offre infatti due chiavi di lettura: un dialogo tra due amici che riflettono sulle incomprensioni legate all’amore o un’intima riflessione di Morso sul proprio rapporto con la dipendenza.

MORSO

Morso, nome d’arte di Alberto Foglia, cantante e autore parmigiano classe ’99, cresce circondato dalla musica grazie al padre, che fin da piccolo gli trasmette l’amore per ogni genere: dal delta blues al jazz, dal rock al reggae fino alla dub.

Dentro di sé ha sempre coltivato il desiderio di esplorare e sperimentare, motivo per cui si definisce un trasformista: la sua esigenza artistica lo porta a saltare con naturalezza dal rap all’alternative rock. Tra i suoi riferimenti artistici spiccano Lou Reed e Jeff Buckley da cui ha assorbito crudezza e sincerità.

La sua passione di fare musica si spegne dopo un intenso periodo di dolore e incomprensione, che lo porta ad affrontare un profondo senso di vuoto. Un giorno ascolta per caso “Zoo de Roma” e, dopo tanto tempo, si sente nuovamente colpito dalla musica: come se lo avesse morso. Da quel momento decide di dare un senso al proprio dolore e alla propria disperazione, dando vita a Morso.

Insieme alla sua band, porterà sul palco brani crudi e d’impatto, capaci di raccontare emozioni reali senza filtri.