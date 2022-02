MARTINA GRILLO: guarda in anteprima il video “Se sono uno sbaglio”

“Se sono uno sbaglio” nasce a marzo 2021. È una canzone uscita per puro caso, quando hai bisogno di dire qualcosa (come tutte le canzoni d’altronde) ma hai bisogno di dirla ad una persona. Cerchi di mascherare il tutto sotto forma di amicizia e arrivi a pensare che certe cose le hai provate solo tu, ma non è vero. Eravate in due e le avete provate insieme. Parla di qualcosa che si rompe con la speranza di aggiustarsi. Parla di un amore che hai sentito solo tu. Parla del fatto che hai toccato la neve senza rendertene conto e, ricordando tutto, stai male. Perché hai sempre la speranza che quella persona possa tornare e capire che non siete soltanto amici come lei dice. La produzione del brano è stata affidata a rebtheprod e Sala e le sonorità sono quelle proprie dell’indie attuale, con il tocco lo-fi tipico dell’artista.

Martina Grillo, classe 2000 ha poco più 20 anni e comincia a suonare la chitarra all’età di 5 anni e poco tempo dopo arriva anche la voglia/passione di mettere i pensieri su carta e cantarli. A 16 anni partecipa alla decima edizione di Tour Music Fest, un festival organizzato dal Maestro Mogol e inaspettatamente arriva alla semifinale. Da quel momento capisce che quello che vuole fare è cantare e comincia a suonare un po’ ovunque, per strada, nei locali, alle feste con gli amici.

Nel 2019 partecipa ad Alcart, aprendo il concerto della seconda serata e cantando tutte le sue canzoni per la prima volta. Il 22 marzo 2020 esce il primo singolo chiamato “Blu” che riscuote un buon successo. Il 26 febbraio 2021 sulla stessa scia di Blu pubblica il secondo singolo chiamato “4Mura”. Nel 2021 firma per Troppo Records pubblicando il brano “Sessione Estiva” (con distribuzione Universal Music Italia) cui segue “Una bugia” che rimane per più di 2 mesi nella playlist editoriale di Amazon Music “Nuovo Indie Italiano”. Entrambi gli ultimi singoli sono tutt’ora in rotazione su diverse radio tra cui Rai Radio2Indie.

