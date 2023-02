MALIBU HOT FLUSH: leggi l’intervista e guarda in anteprima il video “Too Much”

Dopo la travolgente energia del brano d’esordio Make It Matter, che ha conquistato prestigiose radio britanniche come BBC Radio 6 Music e Amazing Radio, i Malibu Hot Flush tornano con Too Much, il nuovo singolo in uscita venerdì 17 febbraio per Neon Tetra Records.

Con Too Much la band composta dal cantante e chitarrista Luigi Tiberio e dall’artista modulare Tim Bleasdal e aggiunge un nuovo tassello al percorso musicale che porterà all’uscita a marzo 2023 dell’omonimo disco di esordio.

Un album che vuole sancire il vincente incontro tra i mondi artistici dei due membri del gruppo, provenienti da esperienze musicali diverse ma capaci di amalgamarsi alla perfezione tra loro, sia su disco che dal vivo. A riprova di questo, i Malibu Hot Flush suoneranno in uno dei festival più prestigiosi del mondo: Glastonbury Festival 2023. Il loro live è previsto sabato 24 giugno alle ore 21 sul Rabbit Hole Stage.

Prodotta come sempre da Tony Doogan (Mogwai, Belle & Sebastien,…), Too Much nasce da un riff di synth à la Giorgio Moroder per poi sgorgare in un’ onda sonora scura e avvolgente, carica di elettronica e new wave. Un sound maestoso e potente che cattura e avvolge l’ascoltatore nelle sue spire ipnotiche.

Intervista ai MALIBU HOT FLUSH

Come avete scelto il nome “Malibu Hot Flush”? C’è una storia dietro di esso?

Viene dall’unione di una serie di nomi ispirati da un episodio della vita reale: a un’amica viene una vampata di calore (Hot flush) ogni volta che beve il Malibu, quel liquore al sapore di cocco.

Quali sono le vostre maggiori influenze musicali?

The Units, Pye Corner Audio, Factory Floor, New Order, Chris and Cosey e LFO

Siete un chitarrista / cantante (Luigi) e un artista modulare (Tim): come si sono incontrate e amalgamate le vostre diverse esperienza musicali?

La band è una scusa per entrambi per essere più spontanei e meno ricercati, e “spaccare” facendo un bel po’ di rumore. Tutto solitamente succede al momento. Mi piace pensare che Luigi mi porti delle melodie felici e catchy che io poi cerco di modificare, trasformandole in qualcosa più sporco e cattivo.

A giugno suonerete in uno dei festival più prestigiosi del mondo: Glastonbury, siete emozionati per questo evento?

Il Rabbit Hole Stage di Glastonbury è notoriamente difficile da trovare, tanto quanto è difficile riuscire a entrarci…quindi probabilmente mi perderò e mancherò lo show!

Avete in previsione qualche concerto in Italia per presentare il disco d’esordio che uscirà a Marzo?

Stiamo ancora organizzando il nostro tour, ma ogni scusa è buona per fare un giro in Italia, giusto?

CREDITI

Composto da Tim Bleasdale e Luigi Tiberio

Testo di Luigi Tiberio

Prodotto da Tony Doogan al Castle of Doom Studios di Glasgow

Etichetta Neon Tetra Records

Distribuzione Townsend Music



Il video è girato e diretto da Tom Child

Editing ed effetti speciali di Tim Bleasdale