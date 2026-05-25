Lulù Massa: guarda in anteprima il video “Piedi di pietra”

Venerdì 29 maggio 2026 esce in formato digitale Piedi di pietra, il nuovo singolo dei Lulù Massa. Il brano segna una nuova tappa nel percorso della band alt/folk marchigiana, confermandone l’identità obliqua e narrativa, e si presenta come un attraversamento sospeso tra realtà e allucinazione, tra materia e percezione.

Un parco nazionale che emerge in una zona industriale, una luce elettrica che disegna i sentimenti, corpi trattenuti: Piedi di pietra si sviluppa come una sequenza di immagini più che come un racconto lineare. Dettagli minimi – un bacio sulla guancia, uno sguardo colto di lato – si espandono in scenari simbolici, costruendo un immaginario frammentato ma coerente, in bilico tra intimità e visione.

Il brano tiene insieme delicatezza e tensione: la scrittura procede per visioni, mentre il suono resta essenziale e nervoso, attraversato da una corrente elettrica costante che trova il suo punto di rottura nel finale. Ne emerge una dimensione emotiva instabile, dove vicinanza e incomprensione convivono senza mai risolversi.

Piedi di pietra è accompagnato da un videoclip diretto da Andrea La Muuf ed interpretato da Eloise-Von e Ceres, che traduce in immagini il carattere visionario del brano.

Accanto al singolo, l’uscita digitale include la B-side Blitz, remix curato da Frankie Wah dei Little Pieces of Marmelade del brano Minà, già contenuto nell’album d’esordio BU! (2022, Musica Distesa): una rilettura più istintiva e dinamica che amplia ulteriormente l’universo sonoro del progetto.

Lulù Massa

Lulù Massa è un progetto marchigiano che attraversa cantautorato lisergico e folk elettrico con una scrittura visionaria e stratificata. Il nome richiama il personaggio interpretato da Gian Maria Volonté nel film La classe operaia va in paradiso, riferimento di uno sguardo disilluso e laterale sul presente. La scrittura si costruisce attraverso immagini, personaggi e citazioni, in un continuo cortocircuito tra memoria e contemporaneità.

Il suono è essenziale e tagliente, tra ballate stridenti e aperture più sfrenate, con testi onirici e visioni notturne, in equilibrio tra l’ombra dei Velvet Underground e l’urgenza poetica di Bob Dylan. Dopo l’esordio BU! (2022, Musica Distesa), prodotto da Giuliano Dottori e masterizzato da Guglielmo Nodari, il progetto si consolida dal vivo condividendo il palco con Marino Severini e i Gang e aprendo per Giorgio Canali, Morgan e Ginevra Di Marco.

La formazione attuale vede Luca Ciattaglia (voce e chitarra), Riccardo Carducci (chitarra e cori), Matteo Stronati (basso e cori), Andrea Giansanti (batteria) e Federico Capitani (chitarra). La nuova fase di scrittura, anche grazie alla valida produzione artistica di Frankie Wah dei Little Pieces of Marmelade, segna un’evoluzione del progetto, di cui Piedi di pietra rappresenta una nuova tappa.