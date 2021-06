LOW POLYGON: guarda in anteprima il video “Demone”

Con un nome che fa riferimento diretto alla grafica tridimensionale – in particolare ai poligoni – i Low Polygon si pongono l’obiettivo di tradurre in musica quello che sentiresti nel tenere in mano un cubo. Da un lato dinamiche nette e affilate. Dall’altro lato, loop sia nella musica che nei testi. Una tridimensionalità che viene trasportata live con strumenti acustici ed elettronici.

Demone è un brano che racconta due dualità. Una parla di persone, in particolare descrive un momento di divisione che stanno vivendo due individui. Una scissione come tante altre che viene raccontata ormai finita: “riassunti come le storie”

L’altra, porta le cose su un piano più astratto: da qui la scelta di chiamare il brano Demone, il vero interlocutore di questo dialogo interiore. Il ritornello si svolge su tutti e due i piani di questa storiella: “se ti guardo mi vedo io” è perchè mi immedesimo, ma “se ti guardo e mi vedo io” è perchè mi sto guardando allo specchio.

Low Polygon è un progetto che nasce nel 2018 a Dalmine in provincia di Bergamo. Inizialmente concepito come un progetto di musica elettronica prende nel tempo la forma di un ibrido acustico/elettronico per poter essere portato sui palchi.

Dietro Low Polygon ci sono Giorgio, Davide, Marco e Omar; un team a metà tra la musica e l’arte grafica con una concezione stilistica, sonora e artistica improntata sul concetto “low poly”.

https://www.facebook.com/lowpolygon/

https://www.instagram.com/lowpolygonmusic/