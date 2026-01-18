LOVVBÖMBING: guarda in anteprima il video “President Alien”

“President Alien” è un concentrato di garage punk e psichedelia che riflette ironicamente sui capi di stato e sul mondo che governano. Un brano secco ma sempre sorprendente, che non fa mancare alla sua satira alcuni effetti sonori extraterrestri.

Il terzo singolo “President Alien” (pubblicato da Vina Records) anticipa l’album “PISS!, PEAS!, PEACE!” in uscita il 30 gennaio. Il videoclip fa parte di una mini trilogia “The Big Alien Come Up” che da vita ad una narrazione to be continued pensata e realizzata da tutti i membri della band.

“President Alien” chiude la trilogia e vede l’alieno, protagonista delle tre clip, compiere l’ultima e definitiva trasformazione sociale.

Il videoclip segue l’alieno, oramai presidente, girare liberamente in un mondo vuoto, finalmente vincitore. Pratica sport, beve, fuma – ha tutto il tempo di fare ciò che gli piace. Ad un certo punto si concede pure un ballo lisergico al fulmicotone.

Il videoclip è pensato, scritto e diretto da Francesco Brandolini con l’aiuto di Federico Canducci, Francesco Lucchi e Lorenzo Ricci. Montaggio: Francesco Brandolini