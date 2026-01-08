LOVERECYCLE: guarda in anteprima il video “2010”

I LoveRecycle tornano con “2010”, un brano intenso e introspettivo che racconta la fine di un rapporto attraverso le sensazioni sospese e i pensieri che affiorano mentre si fissa il soffitto, distesi su un letto, in una piccola stanza.



Il singolo si apre con una intro di pianoforte che costruisce un’atmosfera cupa e raccolta, destinata a ripresentarsi nelle strofe come filo emotivo del racconto. A questa dimensione intima si contrappongono i ritornelli di matrice rock, più energici e diretti, che danno voce al conflitto interiore e alla tensione emotiva del brano.



Nel finale strumentale, pianoforte, chitarre e tastiere si intrecciano progressivamente, dando vita a un’atmosfera più sognante e rarefatta, quasi liberatoria, che accompagna l’ascoltatore verso una chiusura emotiva aperta e suggestiva.

Con “2010”, i LoveRecycle confermano la loro capacità di unire scrittura emotiva e cura degli arrangiamenti, trasformando un momento intimo e personale in un’esperienza sonora condivisibile.

LOVERECYCLE

LoveRecycle è una band rock contemporanea con radici profonde nella musica degli anni ’60, ’70 e ’80, ispirata a giganti come Toto, Beatles, Depeche Mode, Eagles e molte altre icone della storia del rock.



Formata nel 2014 e ripresa nel 2024, la band fonde un’energia rock senza tempo con sensibilità moderne, dando vita a un sound distintivo, fresco e fortemente atmosferico. Le influenze classiche vengono rielaborate in chiave attuale, creando un equilibrio tra nostalgia e contemporaneità.



Nonostante le proprie radici locali, i LoveRecycle hanno portato la loro musica anche su palchi di rilievo internazionale, esibendosi in locali rinomati come il leggendario The Viper Room di Los Angeles.