LOST OBSESSION: guarda in anteprima il video “Free Man”

“Free Man” è il nuovo singolo della band altoatesina Lost Obsession.

Questo brano prende vita dal racconto di una storia d’amore che finisce. Racconta infatti tutti i sacrifici che un uomo può fare per stare insieme a una donna che crede di amare.

Durante la relazione narrata dal testo, però, succedono delle cose che gli fanno capire che è ora di chiuderla: il protagonista ha dovuto cambiare ogni aspetto della sua vita per accontentare una persona che non lo ha mai realmente apprezzato.

A questa rottura segue una presa di consapevolezza: può essere un uomo libero e andare avanti, senza dimenticare quella persona o quegli avvenimenti, ma senza mai voltarsi indietro.

I Lost Obsession nascono nel 2015 dal batterista Alex e il chitarrista Matthias, diventato cantante due anni dopo. I due fondano una band con la quale vanno in studio per la registrazione di un disco e si esibiscono in diverse situazioni.

A causa di un litigio tra i membri, però, la band si scioglie, portando ad una lunga pausa terminata nel 2020, quando i due fondatori decidono di tornare sulle scene coi chitarristi Alex e Fabian, il bassista Patrick e il batterista Thiago.

Hanno iniziato subito ad affiancare nuovi brani al vecchio repertorio, trovando grande sintonia in fase di scrittura. Dopo una serie di concerti in giro per l’Alto Adige sono pronti e carichi per il nuovo album.