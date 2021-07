LIMONI: guarda in anteprima il video “Stare Bene”

Con questo pezzo, composto dallo stesso Limoni con la produzione di Node e il management di Kovoò Agency, il cantautore ferrarese ci trasporta in uno di quei momenti in cui l’unico pensiero è “l’amore fa schifo”, ma in cui il sentimento diventa una sostanza di cui non si può fare a meno: il circolo vizioso in cui si viene intrappolati è difficile da spezzare.

Quando un amore proibito diventa una droga, è un problema. Stare bene è la canzone di chi si vuole ma non può aversi, di chi è costretto a viversi nascosto nel parcheggio sotto casa, delle notti in bianco, dell’ansia che non se ne vuole andare. Il brano è un grido al voler trovare una soluzione ad un problema mentre non si fa nulla di concreto per risolverlo, ritrovandosi a scervellarsi tra un gin tonic e l’altro.

Limoni è un cantautore ferrarese, scrive musica e tiene concerti sin dall’età di 13 anni. Studia pianoforte presso il conservatorio della sua città e contemporaneamente milita in diverse band alternative generando il malcontento di parecchi insegnanti della scena classica, che lo identificano come un artista controverso. I suoi primi lavori sono in lingua inglese e grazie a questi vince riconoscimenti in contest nazionali, tra cui il Sanremo Music Awards.

Nell’estate 2017 un’amica lo fa appassionare alla scena indie e Limoni comincia a scrivere testi in italiano, innescando un processo di rinnovamento artistico. Alcune sue esibizioni al pianoforte destano l’interesse di Kovoò Agency e Visory Indie, con la quale firma il suo primo contratto discografico. Artista scrupoloso, cura ogni aspetto della sua musica, dalla composizione e stesura dei testi fino all’arrangiamento e alla produzione, venendo definito “un incubo” dai produttori con cui collabora per la maniacalità con cui affronta l’intero processo creativo.

