LIFE&CORAL: guarda in anteprima il video “Mirage”

I Life&Coral tornano con “Mirage”, un brano psych rock intenso e suggestivo che affronta il tema dell’insonnia e delle sue ripercussioni fisiche ed emotive. La canzone accompagna l’ascoltatore all’interno di una notte inquieta, raccontando l’ansia crescente del protagonista di fronte all’assenza di sonno e al progressivo logoramento del corpo: arti che si fanno pesanti, occhi che bruciano “come tagliati a fette”, pensieri che non trovano tregua.

Il sound del brano sostiene e amplifica la tensione emotiva del racconto, mentre il cantato, profondo e intenso, accompagna il senso di angoscia del testo, seguendone le oscillazioni tra inquietudine e smarrimento. Nella seconda parte, “Mirage” si apre a una dimensione più visionaria: la realtà quotidiana si trasforma in un miraggio domestico fatto di colori che si sciolgono e si ricompongono, fino a dare forma a un immaginario selvatico.

È in questo spazio sospeso che appare la figura del cervo, animale guida e metafora di una quiete maestosa e primordiale, capace di condurre finalmente il protagonista verso il sonno. Un passaggio simbolico che segna il passaggio dall’angoscia all’abbandono.

Anche il videoclip di “Mirage” riflette questa atmosfera: girato volutamente in bianco e nero, accentua il senso di alienazione e di sospensione, rafforzando il contrasto tra inquietudine interiore e ricerca di pace.

LIFE and CORAL

Life and Coral è una band alt-psych di base a Pisa, suona riff fuzz potenti, frasi melodiche mantriche e organi “spaziali” ed è influenzata da band quali Pontiak, Arbouretum, Wand e Wooden Shijps.

Il quartetto, nato nel 2023, ha pubblicato il primo disco “Boredom is a privilege” nel dicembre 2024 ed è composto da Oreste d’Angelo – voce e chitarra, Alex Balleri – basso, Alessandro Fratoni -batteria, Falco Acquaviva – synth.