iBerlino: guarda in anteprima il video “Alba 01424”

Tornano ad affacciarsi sulle scene i bolognesi iBerlino, uno dei progetti musicali più imprevedibili, originali e longevi della scena musicale indipendente italiana, costantemente in bilico tra cantautorato e sperimentazione.

“Alba 01424” è il singolo che anticipa il nuovo particolarissimo album della band capitanata da Mirko Di Francescantonio e Fabio Pulcini, intitolato “Analog:ca” e in arrivo a fine novembre per la LaBionda Records con distribuzione affidata a CDBaby.

Sulla scia dei precedenti lavori “Hai mani mangiato un uomo?” e “Urban graffiti”, gli iBerlino continuano a sperimentare accentuando ancora di più le influenze trip hop e i brani semi strumentali.

La domanda alla base del nuovo concept è: c’è modo di viaggiare nel tempo? Di ricevere messaggi dal futuro? Di riportare in vita persone dal passato nel nostro presente?

“Analog:ca” è un disco che ha una relazione con il 2014 e crea un presente impossibile collegando suoni e registrazioni da diverse epoche. “Analog:ca” non è un disco composto ma “sviluppato” come un rullino: le canzoni dialogano con l’anno 2014; alcuni suoni ambientali, strumenti e parole sono state registrate 10 anni fa e lasciate come un messaggio in una bottiglia da aprire 10 anni dopo.

Il video “Alba 01424”

Non a caso, il videoclip che accompagna il nuovo singolo “Alba 01424”, splendidamente diretto da Enzo Francesco Testa, si poggia su riprese originali del 2014 rielaborate ai giorni nostri.

A parlarcene sono gli stessi iBerlino: Abbiamo insistito molto sull’effetto granuloso del video, volevamo che rispecchiasse lo spirito del nuovo album: un vecchio rullino analogico portato alla luce in tempi digitali, lo stupore per il difetto della materia in tempi in cui tutto è ritoccato e a volte sottovuoto. Questo è un dialogo sperimentale tra il 2014 e il 2024; è come se fosse ambientato nel 2014 ma arrivano messaggi dal futuro, dal 2024, in cui il mondo è cambiato come non potevamo immaginare 10 anni fa.

Queste invece le parole del regista sulla realizzazione del videoclip: Il video è stato realizzato circa 9 anni fa. Eravamo insieme, Luca ha scritto i testi, iBerlino realizzarono una prima versione. In quel momento c’erano dei mezzi impropri, non avevo una troupe e con una sola luce ho realizzato questo video tra Pescara, Lanciano e Vasto. Il video è un viaggio all’interno di me, di se, nel buio, alla ricerca di una interiorità che viene fuori nell’alba e in essa ci immergiamo.

iBerlino

La band bolognese, fondata da Mirko Di Francescantonio e Fabio Pulcini nel 2007, si allarga, successivamente, all’inserimento e alla collaborazione con altri musicisti. I brani inediti de iBerlino, con testi in italiano, sono il risultato della fusione di cantautorato, pop-rock, contaminazioni blues e trip hop. Hanno all’attivo 4 dischi; lo sperimentale “Hai mai mangiato un uomo?” (Labionda Records/CDBaby) del 2018 viene recensito come uno degli imperdibili dischi d’avanguardia dell’anno. Il successivo “Urban Graffiti” (Labionda Records/CDBaby) prodotto da Lorenzo Lambertini attira numerosi consensi – uno dei brani del disco, “La preda”, finisce nella soundtrack del film “Ascoltati” di Andrea Recchia. Nel 2022 viene presentato il singolo “Via della Ricostruzione” a Onna in occasione dell’anniversario del terremoto aquilano alla presenza dell’ambasciatore tedesco Viktor Elbling. Il singolo viene masterizzato agli storici Abbey Road Studios da Frank Arkwright (che ha lavorato con Blur, The Smith, The verve, New Order, The Killers). Segue il singolo “Cammina, sposa rossa”, masterizzato sempre agli Abbey Road Studios ma da Miles Showell (Portishead, Dido, Paul McCartney). Nel 2023 viene pubblicato “La polvere di paradiso (Storia di Antonio e Roberto)”, una testimonianza che l’ex operaio Antonio Matteo ha lasciato alla band resa canzone sul tema dell’amianto nelle OGR. La canzone viene portata sul palco di Piazza Maggiore, Bologna, al concerto del 1 Maggio facendo salire a sorpresa lo stesso Matteo durante l’esecuzione.