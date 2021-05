I FAINEST omaggiano la leggenda del rock’n’roll “Chuck Berry”

“Chuck Berry”, il nuovo singolo dei Fainest con Sorry Mom!/Be NEXT Music e distribuito da Sony Music Italy, rende omaggio alla leggenda del rock’n’roll.

Con questa canzone il duo Milanese consolida le sonorità Urban Funk già presenti nella precedente “James Brown”.

La produzione è stata affidata a Mastermaind (già noto per le collaborazioni con artisti come Fedez, Fabri Fibra e BigFish) che ha saputo dare un apporto “Funkadelico” alla composizione.

Visto il soggetto a cui è dedicata la canzone, l’arrangiamento vede l’impiego di chitarre elettriche realizzate da Stefan Di Maria e il testo cita alcune canzoni del famosissimo cantautore, come “Maybellene” e “Johnny B. Goode”.

Il videoclip ufficiale diretto da Pier Pank che accompagna “Chuck Berry” è ambientato in scenari retrò e vede la partecipazione di Margherita Zanatta.

Si apre con una “citazione nella citazione”, ovvero con uno spezzone di “Ritorno al Futuro”, nello specifico la scena in cui Marty esegue un brano di Chuck Berry al ballo della scuola.

Ascoltare “Chuck Berry” vi farà sentire come dei fuggiaschi su una Cadillac dopo un colpo ben riuscito!

I Fainest sono un duo formato da Blade e Dily nel novembre 2012.

I due riescono da subito a creare un’alchimia musicale originale che ha incuriosito il produttore Mastermaind, il quale ha deciso di prendere parte attiva al progetto.

Dal primo singolo “Non ci sto dentro più” alla pubblicazione di “Taac” i Fainest calcano palchi e pubblicano canzoni, accrescendo man mano la loro fanbase.

Tutto ciò porta alla firma, nel 2021, con Sorry Mom/Be NEXT, con cui pubblicano il nuovo singolo “Chuck Berry”, distribuito Sony Music Italy.

ASCOLTA “CHUCK BERRY”!

Spotify: https://spoti.fi/3onWxvT

iTunes: https://apple.co/3tXdQ8f

Youtube: https://bit.ly/3fou1Gx

Deezer: https://bit.ly/3tTHhIl

Amazon: https://amzn.to/3eW56Ll