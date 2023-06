HATI & SKOLL: guarda in anteprima il video “La Notte”

Secondo singolo con Sorry Mom! per Hati & Skoll. Questa nuova canzone racconta delle difficoltà ad esprimere i malesseri interiori e le oppressioni che ogni giovane uomo e donna di questa generazione si trova a dover affrontare schiacciato dalle condizioni sociali ed economiche incerte, nessuna stabilità ed un mondo sempre meno a misura d’uomo.

Descrive a suon di chitarra e cantato profondo, il grande male moderno, la notte nella mente, metafora della depressione, che ormai colpisce la stramaggioranza della popolazione, giovane e non.Per questa traccia, come per la maggior parte della propria produzione, la band ha scelto l’italiano come lingua in modo da far giungere il messaggio del testo in maniera diretta. Inoltre “La Notte” è accompagnato da un videoclip ufficiale in cui il grande male viene personificato da maschere mostruose e ambientazioni oscure.

HATI e SKOLL

Il chitarrista e fondatore del gruppo, Emanuele Mazza, sceglie il nome prendendo ispirazione dal mondo delle divinità dei ghiacci: Hati e Skoll sono due lupi facenti parte dell’antica mitologia norrena.

La band nasce con influenze crossover nu-metal di tendenza fine anni ‘90, con sonorità elettroniche miste a riff metal aggressivi. La prima formazione aveva un cantante maschile con cantato in growl. Nel 2009 esce l’album d’esordio “One more time Maestro”, prodotto da Videoradio Productions (RAI).

Con il cambio di lineup e l’ingresso del batterista Valerio del Bravo e della cantante Vanessa Caracciolo, la band si concentra su una scrittura in italiano (pur non abbandonando completamente l’inglese), ed una sonorità più fresca ed alternative, sempre contaminata dall’uso di synth, effetti e sequenze. Con la nuova formazione riprendono i live in pub e locali e la partecipazione a festival di rilievo nel mondo metal come l’Emergenza Rock nel 2016, il Sinistro Fest nel 2018 e al Padiglione 14 di Torino invitati dal Turin Metal Association.

Nel febbraio 2022 arriva il nuovo bassista Ciro Osimo, con cui si finalizza la preparazione dei brani. Attualmente il progetto ha circa 20 pezzi inediti prodotti in pre-produzione. Con questa formazione Hati & Skoll si preparano ad affrontare una nuova stagione live e partecipano a contest come: Battle for Agglutination Festival per il nord Italia, in cui sono finalisti, European Tour Music Fest e Sanremo Rock 2022 con il brano Mistika, di cui hanno autoprodotto anche un videoclip.