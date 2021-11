GIANLUCA FERRANTE: guarda in anteprima il video “Kepos”

Ecco il videoclip di “Kepos“, secondo estratto dall’album “Kore” di Gianluca Ferrante, nuovamente realizzato ed animato da Consuelo Decina e con i disegni di Leonardo Greco, seconda tappa, terza per ordine di tracce, del viaggio melodico e sperimentale di un io aventi molteplici forme, sospeso su un filo che lega realtà e fantasia.

Resta l’ambient di origine di tutto il disco “Kore”, qui tradotto in uno stato d’animo adeguatamente rappresentato dal contrasto tra il suono stab di un Synth a mo di percussione ipnotica, l’uso di violini e il pianoforte che delineano le delusioni dell’anima e la necessità di continuare il proprio percorso, pur di raggiungere la fine e contemporaneamente un nuovo inizio, mentre la collisione che coinvolge Kore si fa via via più violenta, attraverso disegni di pura innocenza che si evolvono in devastazione interiore di matrice impressionista.

Un possibile splatter metafisico di un percorso che non accenna a fermarsi, ma fa tesoro di ogni insegnamento, mentre la perdita di sensi si arresta con il raggiungimento di una chiave, intesa come risveglio e liberazione, e l’asse della vita va di pari passo con una pellicola in divenire anch’essa parte della separazione tra materiale ed immaginario, dove pianeti in stop motion si susseguono in un tutt’uno con il sonno della psiche.

