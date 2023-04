GEYSER: guarda in anteprima il video “A lungo andare”

Torna a pubblicare materiale inedito la rock band milanese dei Geyser: dopo l’anticipazione di “Itaca” esce negli store digitali il brano “A lungo andare”, uno dei più importanti del nuovo album “Crepe” previsto il 9 giugno. Il singolo, come l’intero album è prodotto da Pietro Foresti (già vincitore di dischi d’Oro e di Platino, con credits americani di livello).

«“A lungo andare” è l’ultima canzone scritta per il disco, legata ad un momento in cui sembrava impossibile fare progetti, per tutti. Tre parole all’epoca pronunciate a ripetizione come un mantra: a lungo andare ne usciremo, a lungo andare nulla sarà più come prima. Accettare i propri limiti e trasformarli in un punto di partenza».

L’artwork del singolo e dell’album è stato realizzato da Luca Font, noto street artist milanese. La band ha annunciato la data del release party che si terrà il 21 luglio al Legend Club di Milano all’interno del Vrec Summer Festival.

GEYSER

I GEYSER sono una rock band nata verso la fine del 2016 tra Milano e provincia. Sono attualmente formati da Fulvio Gibillini alla voce, Daniele Bonfiglioli alla chitarra, Mattia Corradin al basso e Jacopo Telò alla batteria. La forza, l’immediatezza, la spontaneità di un Geyser è l’esigenza che ha spinto i 4 ragazzi a chiudersi in sala prove per proporre materiale inedito: un nome che sprigiona energia, con canzoni che prendono forma per liberarsi da qualcosa. Nasce così il primo EP “ZERØ”, completamente autoprodotto e registrato presso il Mordecai Recording Studio di Carugo. Sette canzoni che portano la band a suonare nei principali locali della zona. Nel 2019 vincono il Premio Città di Milano alla finale nazionale di Rock Targato Italia. Dopo una fase interlocutoria ed un cambio di formazione la band ha materiale inedito e si affida al produttore Pietro Foresti per la realizzazione del nuovo album al Frequenze Studio di Monza. Nasce così il disco “Crepe”. Visceralità, energia, attitudine live. Questi i tre elementi nei dieci brani che compongono il nuovo lavoro in uscita il prossimo 9 giugno 2023 per VREC/Audioglobe.

