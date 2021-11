GABS: guarda in anteprima il video “Lasciami Per Terra”

E’ uscito a fine ottobre Lasciami Per Terra esordio di Gabs, cantautore di origini campane di stanza a Roma: una delicatissima preghiera che invoca la solitudine che secondo la prospettiva dell’artista non rappresenta la mancanza di qualcosa ma semplicemente voglia di restare un po’ da solo.

In Lasciami Per Terra viene descritta la sensazione di toccare il fondo, per poi rialzarsi con tanta voglia di ricominciare a respirare aria pulita. Il brano è distribuito da Artist First.

CREDITS

Testo: Emanuele Lovisi

Musica: Paolo Rocca/ Emanuele Lovisi

Studio registrazione: C-SubBunker Studio.

Gabs è un cappello.

Racconta malinconie e tutto ciò che succede sotto di esso.

Gabs ha una voce.

Un po’ rotta a causa del reflusso gastroesofageo.

Gabs è un puzzle.

Pezzo dopo pezzo, pronto a decomporsi.

Pseudonimo di Emanuele Lovisi, si approccia alla musica sin da bambino.

Nato in un paese in provincia di Salerno, scappa per trasferirsi a Roma per frequentare i corsi di chitarra e musica elettronica al Saint Louis music college e dal 2018 porta avanti un’intensa attività live negli ambienti romani.

Si approccia alla vita in maniera molto spontanea, malinconica ed ironica.

