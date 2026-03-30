FUJIIRO: guarda in anteprima il video “Sister Gone”

Da venerdì 20 marzo 2026 è in rotazione radiofonica “Sister Gone” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei Fujiiro, già disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 17 marzo.

Il brano “Sister Gone” è una preghiera, un’invocazione rivolta a una figura assente e indefinita. In questa celebrazione dell’assenza, la Sister Gone assume i tratti di una musa, di una divinità o di una figura femminile lontana, forse reale, forse immaginata. Nel testo ricorrono immagini legate allo sguardo e agli occhi, insieme ai temi dell’immaginazione, dell’intuito e dell’autoesplorazione.

Dal punto di vista sonoro, la canzone attraversa atmosfere e suggestioni differenti. L’inizio è sospeso e quasi ipnotico: due voci – maschile e femminile – si muovono su una chitarra ubriaca e una ritmica dolcemente sudamericana, creando un clima intimo e visionario. Progressivamente il brano si apre verso un paesaggio sonoro più ampio e onirico, sostenuto da un beat incalzante e da un synth che richiama atmosfere new wave.

Nella seconda strofa il drumming assume un carattere tribale, mentre una chitarra vibrante entra in dialogo serrato con il cantato, accentuando il contrasto tra momenti rarefatti e improvvise aperture ritmiche. Ne emerge una scrittura sonora stratificata e dinamica, capace di muoversi tra introspezione e slancio emotivo.

Spiega la band a proposito del brano: “Il brano è una preghiera, un’invocazione verso una figura assente, un’immagine che appare allo stesso tempo consolatoria e consolata. È anche la celebrazione poetica dell’assenza, se vogliamo.

Sin dall’inizio questo pezzo doveva avere una musicalità “ubriaca” e liquida, un po’ come se fosse suonata e cantata in un saloon situato sul fondo dell’oceano. Via via che ci lavoravamo in fase di produzione ha assunto ulteriori e diverse sfaccettature più sognanti, grazie alle variazioni ritmiche, all’uso delle chitarre, alla doppia voce maschile-femminile…”.

Il videoclip di “Sister Gone”, diretto da Nicole Francesconi e montato da Lorenzo Niccolai, vede protagonista Camilla Cinelli con la partecipazione speciale di Luca Francesconi. Le riprese sono ambientate a Nievole, in provincia di Pistoia.

Il video si apre con un primo piano della protagonista immersa in un campo, in un’atmosfera sospesa e priva di riferimenti spazio-temporali. La ragazza appare limitata nei movimenti da un paio di pattini legati alle scarpe, dai quali non riesce a liberarsi autonomamente. L’intervento di mani misteriose segna un momento di svolta, permettendole di riacquisire il controllo del proprio corpo. La narrazione prosegue con la protagonista che tira con insistenza una corda calata dall’alto, fino a perdere i sensi e ritrovarsi a terra, con la corda distesa accanto. Qualcosa sembra essersi spezzato o compiuto. Nelle scene finali, lo sguardo rivolto verso l’alto assume una dimensione contemplativa, suggerendo una nuova consapevolezza.

FUJIIRO

I Fujiiro nascono ufficialmente nel 2026 a Firenze, dalle ceneri dei Malva, precedente progetto alternative attivo dal 2019. Ritmi spigolosi e atmosfere esotiche ed oniriche, a tratti violente e a tratti distese, caratterizzano il primo disco dei Fujiiro in uscita nell’aprile del 2026 per Overdub Recordings.

Il genere della band è difficilmente catalogabile, a tratti ricorda uno Psych Rock contemporaneo di matrice internazionale (King Gizzard and the Lizard Wizard, Tropical Fuckstorm, Queens of the Stone Age), a tratti sono evidenti i rimandi ad una sorta di cantautorato italiano, sensoriale ed onirico (Iosonouncane, Verdena, C.S.I.).

I testi ed il cantato in italiano sono irrequieti e tormentati, appoggiandosi su figure archetipiche e immagini simboliche. Il primo disco dei Fujiiro racconta in prima persona i pensieri e le pulsioni di un individuo alla spasmodica e insoddisfatta ricerca di un qualcosa di indefinito, inserito in una società apparentemente fuori dal tempo, a tratti distopica e a tratti spaventosamente contemporanea. Da riferimenti socialmente e culturalmente lontanissimi si arriva ad introspezioni psicologiche senza soluzione di continuità.

I Fujiiro cercano di congiungere l’amore per la canzone con l’interesse per la sperimentazione, decostruendo la forma canzone e alternando melodie classiche a cantati frenetici (a tratti “spoken”). I Fujiiro si rivolgono agli amanti dei live e della musica rock trasversale, con uno spiccato interesse per la psichedelia.

La band è formata da Dario Errico (chitarrista e cantante principale), Lorenzo Niccolai (chitarrista e “rumorista elettronico”) e Andrea Biancotti (batterista e percussionista). In formazione completa, dal vivo, hanno come turnista un bassista (basso elettrico e bass synth).

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