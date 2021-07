FUGA DA LOS ANGELES: guarda in anteprima il video “Aria D’Estate”

“Aria D’Estate” è il secondo singolo dei Fuga da Los Angeles, rock band italiana.

In questo brano, distribuito da Artist First, l’idea dell’estate viene raccontata non come una stagione, ma come uno stato d’animo. In questo momento di calore e spensieratezza, il mare ed il vento sussurrano occasioni a chi sa ascoltarle.

Attraverso sogni e metafore con animali, il brano racconta di vite alternative, modi diversi di affrontare il mondo e reincarnazioni.

Ognuno di noi vorrebbe rinascere ogni estate, questo singolo aiuterà l’ascoltatore nell’intento.

Il progetto Fuga da Los Angeles nasce a Dicembre 2019. Quattro musicisti italiani, di ritorno da un tour in California, si trovano a dover aspettare il volo per il loro rientro, che ritarda e viene riprogrammato per l’una di notte.



Per passare il tempo, tirano fuori gli strumenti ed iniziano a strimpellare, senza sapere che dalla loro jam nascerà il riff del loro primo brano in italiano.

Tornati a casa decidono di passare dalla lingua inglese a quella italiana, questa scelta si presenta prima come un ostacolo, poi come una grande opportunità creativa. Ne emerge una distesa di sonorità innovative, con sperimentazione di nuovi suoni e numerose influenze musicali, sempre rimanendo fedeli alle origini rock. La padronanza della lingua gli permette di usare i testi per esplorare l’anima e l’essenza dell’essere umano.



Nel 2020 entrano nel radar di Sorry Mom!, affidando la direzione artistica a Marco Biondi e la produzione a Chicco Santulli.

Nel 2021 i Fuga da Los Angeles fanno il loro esordio discografico con il primo singolo “L’una di Notte”, seguito dall’ultimo “Aria D’Estate”.