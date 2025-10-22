FRAU: guarda in anteprima il video “Disgraziato amore mio” (Live session)

“La seconda notte” è il nuovo EP del talentuoso cantautore Frau.

Il progetto arriva dopo “La prima notte” ed è il secondo capitolo di una narrazione più ampia. Con questo EP, Frau racconta una storia onesta e diretta, in cui vuole esprimere la consapevolezza della sua vita e di quella che è la sua storia musicale. “La seconda notte” pone al centro la parola, protagonista insieme all’emozione di un disco che vede una produzione essenziale, con le atmosfere che cambiano il base al testo e alternano malinconia, rabbia e riflessione.

L’EP si apre con “CUNNU E MAMMA RUA”, un brano forte che parla di un padre che lascia la Sardegna per cercare un futuro migliore per la sua famiglia. Il pezzo apre al cambiamento, visto come parte fondamentale della vita di ognuno, che porta con sé sentimenti distinti, come la malinconia che attraversa chi si allontana dalle proprie radici.

La seconda traccia è “TRA LE PAURE DEL MONDO”, in cui il cantautore mette in musica una riflessione sull’essere artista oggi; qui l’ansia e la paura di non riuscire ad esprimere la propria essenza portano a un conflitto interiore tra ispirazione, pressione e insicurezza.

A chiudere il progetto, “DISGRAZIATO AMORE MIO”, che vede la collaborazione con Massaroni Pianoforti. È un dialogo in cui il protagonistarincorre un amore che non ha mai vissuto. Il sentimento è espresso all’interno di una ballata romantica che racconta la solitudine affettiva, l’annullamento e l’idealizzazione. Frau sceglie la presenza di Massaroni Pianoforti perché: “è un artista che stimo profondamente, un talento autentico che ho scelto proprio per la sua intensità interpretativa e per la sua storia”.

“La seconda notte” evoca il momento in cui avviene quella presa di coscienza che porta a fare i conti con la realtà, si accetta ciò che si è e si guarda avanti, senza mai smettere di cercare una direzione.

A partire dal 18 ottobre 2025, Frau presenterà il suo nuovo EP “La seconda notte” in un tour intimo all’interno di alcune librerie indipendenti in Italia e all’estero.

25 ottobre 2025 – Libreria Ubik – Olbia (SS)

01 novembre 2025 – Libreria Iseo – Iseo (BS)

22 novembre 2025 – Libreria Storie di Carte – Melegnano (MI)

04 dicembre 2025 – Piola Libri – Bruxelles (BELGIO)

20 dicembre 2025 – Libreria La Brac – Firenze (FI)

FRAU

Frau è un artista e cantautore, riconosciuto per la sua scrittura profonda, personale ma al tempo stesso accessibile, e per la sua voce calda e potente. Nato e cresciuto tra Cagliari e Lecco, la sua musica è sempre stata un rifugio dalle difficoltà familiari, un modo per affrontare traumi adolescenziali e quelli odierni. Fin da adolescente, ha trovato ispirazione nelle leggende del rock americano e britannico, mescolando il cantautorato indie contemporaneo con sonorità rock, creando un’esperienza sonora che evoca emozioni legate a ricordi e momenti cruciali della sua vita. Dopo il debutto solista con il progetto “Pierfrau” nel 2019, Frau ha pubblicato un album e diversi singoli, esibendosi come opening act per artisti quali Nada, Dargen D’Amico, Lucio Leoni e Bianco. Nel 2024 ha firmato il suo primo contratto da autore con Viameda per Eros Ramazzotti, lanciando il suo nuovo progetto musicale “Frau”, che ha debuttato live lo scorso luglio al “Scenario Festival”. Nel maggio 2025 ha pubblicato il primo EP intitolato “La prima notte”, primo capitolo di un progetto più articolato. La sua musica oggi è il riflesso di una crescita personale e artistica, capace di raccontare con intensità le zone d’ombra e di luce della sua generazione.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/Frau

Instagram: https://www.instagram.com/bestfrau