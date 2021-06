FRANCESCO DANNY MARTINES: guarda in anteprima il video “Made in America”

E’ uscito a inizio giugno il singolo di debutto del cantautore Francesco Danny Martines dal titolo Made in America, fuori per Supersugo Dischi.

Entrate in questo nuovo mondo di un pop oscuro e cinico, per tutti quelli che hanno vissuto almeno una volta un amore di provincia, per chi è stato solo per tanto tempo, e per chi si mette a confronto (perdendo, ovviamente) con Robert De Niro.

Made in America è un viaggio su una decapottabile, il profumo sulle mani, un film con le star di Hollyiwood al cinema di provincia, un giro in centro… una birra chissà, una vita chissà…

Mi chiamo Francesco Danny Martines e si… è il mio vero nome.

Per uno nato in Sicilia alla fine degli anni ottanta avere un nome così e’ un sogno. Un sogno fatto di concerti, di canzoni, di lavori di merda per campare, di Roma che adotta, di troppe chitarre destre per un mancino pigro, di giri in centro, di una birra’ chissà, di una vita chissà… Dal 2020 con Marco Carnesecchi e Alex Marton collaboro con la neonata SuperSugo Dischi. Made In America, la mia prima uscita.



Credits

Scritta da Francesco Danny Martines, Marco Carnesecchi e Alex Marton.

Prodotta, suonata, mixata e masterizzata da Marco Carnesecchi e Alex Marton

https://www.instagram.com/francesco_danny_martines_/