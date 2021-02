FRANCESCO BALASSO: guarda in anteprima il video “Origami”

Un brano dal sound intimo e allo stesso tempo carico di energia, questo è Origami, il nuovo inedito di Francesco Balasso.



Nel testo si sviluppa l’idea che il pezzo vuole dare: un’immagine accogliente, seguita da preziosi gesti di vita quotidiana fino a fare un balzo in avanti in cui il protagonista si ritrova prima da solo, per poi tornare alla convivenza, “la cosa più bella del mondo”, lontano dal silenzio e dalla solitudine.



Questo brano per me significa molto, simboleggia il ritorno al pubblico con un singolo che si avvicina molto alla nostra sensibilità segnata dal lockdown e dalle distanze.

Prodotta da Roberto Visentin e scritta insieme a Francesco dal Poz, nella canzone si è fatto in modo di poter leggere sempre tra le righe la naturalità dell’idea di partenza, nonostante l’arrangiamento si arricchisca durante la canzone, lavorando sul testo in modo da lasciare intatto il sound delicato e potente.



Origami la sento mia, è un brano in cui sento di essere maturato: è finalmente un brano pop che racchiude in sé un’anima semplice dal vestito rigoglioso.

Franceco Balasso comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra.



Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38” composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa – VI. Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale.



Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “Adrenalina”, il suo primo concerto – spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene – VI. Ad accompagnarlo, Michele Patuzzi alla batteria e Alberto Marangoni al basso. Special guest l’attore bassanese Sam Ursida e la cantante vicentina Camilla Fascina. Nella primavera 2020 esce il nuovo singolo intitolato “Have a Goodnight Again”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per Sorry Mom!, seguito dall’ultimissimo “Origami”.

