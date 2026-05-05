FLAME PARADE: guarda in anteprima il video “Criminal Gospel”

E’ uscito il 17 aprile il nuovo singolo dei Flame Parade, “Criminal Gospel”. Un brano alternative indie dal respiro cinematografico. Un ritmo incalzante sostenuto da chitarre distorte, feedback dissonanti e synth sospesi che danno forma a un ritornello ipnotico, quasi un mantra: “Criminal Gospel” racconta un moto circolare, un continuo alternarsi tra astrazione e fisicità, distanza e presenza, manierismo e semplicità.

“Criminal” perché rifiuta le regole implicite della performance e dell’apparenza; “Gospel” perché afferma una verità condivisa, cantata, incarnata.

È un “Vangelo imperfetto” che afferma la necessità di essere diretti, passionali, reali, concreti, dopo aver attraversato e vissuto il sogno.

Il singolo anticipa il quarto disco della band, atteso dopo l’estate, che segna un ritorno sulla Terra con una voce più nuda, per accompagnare i suoi ascoltatori in un nuovo viaggio sonoro e restituire loro il «cuore rubato» con “Cannibal Dreams”, l’album che ha portato il gruppo in tour per oltre 40 date tra Europa e Stati Uniti.

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“Abbiamo voluto portare in scena, attraverso le immagini, il senso di frenesia e alienazione che sta dietro al significato di ‘Criminal Gospel‘. Da qui l’idea del piano sequenza: un movimento continuo, rapido, “inseguito”, capace di restituire una sensazione di spaesamento. Abbiamo immaginato qualcosa di estremamente ravvicinato, strettissimo, che seguisse punti di interesse e “fuochi” come una presenza viva. La camera quasi fosse una “bestia” che osserva e rincorre ciò che accade”.

“L’estetica visiva – aggiunge il regista Pierfrancesco Bigazzi – è costruita su alcuni elementi chiave. Arancione saturo: una luce intensa e pervasiva che richiama il terreno di Marte, ma anche la sensazione soffocante di una serra in una torrida giornata estiva. Le piante tropicali amplificano questo contrasto, mentre i primissimi piani accentuano la sensazione di compressione e mancanza d’aria. Aberrazione cromatica: un effetto che genera aloni di colore attorno ai soggetti, “rompendone” i contorni e scomponendo l’immagine. Il risultato è una percezione visiva instabile, che richiama vertigine e allucinazione, rafforzando ulteriormente il senso di smarrimento“.

FLAME PARADE

I Flame Parade attraversano indie rock, dream pop e suggestioni folk con un’identità sonora in costante trasformazione, definendo nel tempo un linguaggio sempre più personale.

Dopo l’esordio con “A New Home” (2016), il quintetto toscano torna nel 2020 con “Cosmic Gathering”, un lavoro che fonde le radici new folk del gruppo con sonorità pop dal respiro internazionale, ampliando ulteriormente il proprio orizzonte sonoro.

Le atmosfere eteree e sognanti che caratterizzano i primi lavori della band si sviluppano ulteriormente in “Cannibal Dreams” (Materiali Sonori, 2023), prodotto da Matilde Davoli: un disco che segna un deciso passo in avanti in termini di identità artistica e profondità espressiva.

I Flame Parade si distinguono anche per l’intensità e la forza evocativa dei loro live: nel 2025 intensificano l’attività dal vivo con oltre 40 concerti tra Europa e Stati Uniti, arrivando fino al New Colossus Festival di New York.

Nell’aprile 2026, con il nuovo singolo “Criminal Gospel”, la band apre un nuovo capitolo del proprio percorso artistico.