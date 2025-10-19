FLACONEDIVETRO: guarda in anteprima il video “Briciole”

“Briciole” è il primo singolo estratto dal nuovo album di Flaconedivetro, artista dal cuore campano but based in Brescia, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il brano ha un sound pop fresco e diretto, arricchito da sonorità elettroniche: sintetizzatori, chitarre e drum machine si intrecciano con atmosfere anni ’80 e un basso che dona profondità al pezzo.

“Briciole” racconta la fine di una storia d’amore attraverso un mix di ironia e malinconia. Descrive una consapevolezza che arriva con il tempo: guardandosi indietro, ci si accorge che di una relazione conclusa restano solo frammenti e ricordi. Il titolo stesso richiama questa immagine: così come, dopo un pasto, restano solo briciole, anche alla fine di una relazione, guardandosi indietro, rimane ben poco.

Il brano di Flaconedivetro sarà accompagnato da un video che racchiude l’intero spirito e immaginario dell’album. Il protagonista del video è il cibo. Intorno ai momenti di convivialità si svolgono tutte le vicende che coinvolgono i protagonisti.

“Il video racconta del luogo che mi ha ospitato, delle persone che hanno fatto parte di questo periodo della mia vita e del percorso degustativo che, una portata alla volta, accompagnerà l’ascoltatore all’uscita del disco.”

FLACONEDIVETRO

Artista dal cuore campano but based in Brescia. Flaconedivetro è un progetto musicale in cui si fondono i due luoghi del suo vissuto: le sue origini e il suo presente. Flaconedivetro è una dancehall in cui elettronica e musica pop si intrecciano per creare un ambiente sonoro unico, in cui passato e futuro si fondono in una dimensione intima e personale. Le parole non sono importanti, servono a sussurrare un’idea, a evocare un’autentica nostalgia. Flaconedivetro è la malinconia di provincia raccontata dagli occhi di chi ricorda casa.