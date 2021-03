FIVE QUARTERS: guarda in anteprima il lyric video “Tutto in una Foto”

In anteprima per Rockon “Tutto in una Foto”, il secondo singolo della giovanissima bluesband FIVE QUARTERS, in uscita domani per Bagana – B District Music, distribuito da Pirames su tutte le piattaforme streaming e digital download a questo link > https://pirames.lnk.to/tuttoinunafoto



Il nuovo singolo è il secondo estratto da “Storie Nuove”, l’album in uscita il prossimo 30 aprile: una miscela esplosiva di rock, funky e blues: riff di chitarre e fiati, tanto groove e tanti cori. Anticipato dai singoli “Storie Nuove”, “Ho imparato di Più” e dall’ultimo “Non Dimenticare Chi Sei”, il nuovo lavoro discografico è arrivato dopo due EP, rispetto ai quali vanta due novità: il coraggioso passaggio all’italiano nella scrittura dei testi e lo spostamento del chitarrista Tommaso Imperiali alla voce. L’obiettivo di tutto l’album è riuscire a rendere in studio il sound e l’energia dei live.

“Tutto in una Foto” racconta di quelle serate memorabili, cariche di emozioni che nemmeno la foto migliore è in grado racchiudere. La prima immagine che viene in mente sono i concerti con 100.000 persone sotto lo stesso palco. Persone di tutte le età, provenienti da posti differenti e arrivati tutti lì per la stessa ragione. I momenti di festa collettiva: individui diversi, ognuno con la propria storia da raccontare, i propri sogni e le proprie debolezze, che si ritrovano insieme per caso. Riti comuni cui tutti sono invitati a partecipare, dove gli unici esclusi sono coloro che non sono in grado di apprezzare la bellezza della diversità.

“Tutto in una Foto” snocciola tutte le serate più memorabili con un pizzico di malinconia, impregnata di quello strano ‘blues’ che sale sempre alla fine delle serate più belle. Un amaro senso di vuoto che una semplice foto non può colmare, dove tutto quello che resta è quasi sempre un “selfie senza stile”, fuori fuoco, scattato di corsa. Un’immagina che però dobbiamo salvare per non dimenticarci che quella notte c’è stata per davvero, una foto che ogni tanto abbiamo bisogno di guardare di nuovo, per ricordarci di quelle serate per cui vale tanto la pena vivere.

Il brano è stato composto dalla formazione comasca durante il lockdown dell’anno scorso, quando si sentiva già la mancanza delle situazioni raccontate nel testo. Adesso, ad un anno di distanza, speriamo manchi sempre di meno per tornare a viverle.

“Tutto in una Foto” è probabilmente la canzone più “pop” di tutto il nuovo lavoro. Riff di fiati, batteria sostenuta e una chitarra acustica da notte d’estate per una combo che fa ballare e che ci ricorda il grande Bennato. Comune denominatore sono le sempre presenti radici blues, evidenziate soprattutto nelle linee vocali e nel solo di chitarra.

Il nuovo brano è stato in agosto la sigla ufficiale di Aim Festival, organizzato da Involve Production, tenutosi ad agosto 2020 al Castello Sforzesco di Milano, di cui i Five Quarters sono stati headliner.

Autori e compositori del nuovo singolo sono Tommaso Imperiali e Giovanni Elli. Il testo è di Tommaso Imperiali, l’arrangiamento del brano è come sempre un lavoro che coinvolge tutta la band. Registrato, mixato e masterizzato presso Auditoria Records di Fino Mornasco (CO)da Aki Chindamo. Autori e compositori di tutti i brani: Tommaso Imperiali e Giovanni Elli.

In tutte le tracce hanno suonato:

Tommaso Imperiali – voce, chitarra elettrica e chitarra acustica

Giovanni Elli – chitarra elettrica

Tommaso Roscio – sax tenore

Riccardo Cappi – batteria e cori

Federico Gemignani – tastiere, pianoforte e cori

Diego Albonico – tromba e cori

Simeon Caccia – trombone e cori

Leonardo Ruggeri – basso

BIOGRAFIA

Dalle sponde del lago di Como otto ragazzi dall’anima blues, tutti compresi tra i 19 e i 22 anni. Nati per una scommessa nel 2014, i Five iniziano come bluesband facendosi strada nei locali di Lombardia e Nord Italia.



A inizio 2018 la band pubblica il primo Ep “Early To Go Home” e lo promuove con diverse date tra le quali spiccano le esibizioni al teatro Bolognini di Pistoia, al Parco Tittoni di Desio in apertura ai Selton e al Como Always Hop per aprire la data comasca dei Cacao Mental e al Circolo Arci Xanadù Gloria di Como insieme ai 7Grani.



A luglio 2018 vincono il contest nazionale Obiettivo BluesIn e si esibiscono sul main stage del Pistoia Blues Festival in apertura a Mark Lanegan e Billy F. Gibbons w/Supersonic Blues Machine. La band si esibisce nelle edizioni 2018 e 2019 di Endless Jazz (Teatro Sociale di Como) condividendo le serate con le leggende del jazz Enrico Rava e Fabrizio Bosso.

A gennaio 2019 viene pubblicato il secondo Ep di inediti “Let The Story Begin“, registrato presso Auditoria Records e la band prosegue con i live per promuovere il disco, con anche tre date sullo storico palco dell’Unaetrentacinquecirca di Cantù e apre la data canturina di Steve Hill. Nell’estate 2019 i Five Quarters suonano da headliner a diversi festival estivi.

La band vince il primo premio delle edizioni 2018 e 2019 del concorso locale Atomica e con oltre 100 date nei due anni migliora sempre più l’attitudine e la resa live.

Partecipano all’edizione 2019 di XFactor con il brano “Per Colpa di Chi” di Zucchero, raccogliendo 3 pareri positivi su 4 giudici.



Le musiche dei Five Quarters sono state inserite nella colonna sonora della serie TV RAI “Ognuno è perfetto”, andata in onda a dicembre 2019.

Ad Aprile 2020 la band pubblica il primo inedito in italiano “Storie Nuove”, apripista del nuovo omonimo album in fase di registrazione. Ad agosto il brano “Tutto In Una Foto” è la sigla ufficiale di del festival AIM (di cui la band è headliner) tenutosi al Castello Sforzesco di Milano. A dicembre esce sulle piattaforme digitali il singolo “Ho Imparato di Più”.

Il nuovo album segna l’esordio alla voce di Tommaso Imperiali, già frontman e chitarrista della band, e il passaggio all’italiano nella scrittura dei testi.