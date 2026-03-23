FILIPPO BERTIPAGLIA: guarda in anteprima il video “A New Dawn” (live)

“AMIGDALA” è il nuovo album di Filippo Bertipaglia, chitarrista e compositore tra le voci più originali della scena strumentale italiana contemporanea.

Prodotto da RayDada con la produzione artistica di Corrado Rustici e distribuito da EMI / Universal Music, Amigdala è un disco profondamente concettuale, costruito come una fuga dalla realtà e al tempo stesso come un percorso emotivo coerente, in cui la chitarra acustica diventa uno strumento narrativo capace di evocare paesaggi interiori, memorie lontane e malinconie immaginate. Il titolo rimanda al complesso nucleare cerebrale che governa le emozioni, tema che attraversa l’intero lavoro.

“Il disco è inteso come una fuga dalla realtà e dalla tristezza, un magico mondo costituito di malinconia per esperienze mai vissute o lontani ricordi – commenta Filippo Bertipaglia – Lo scopo principale è quello di offrire all’ascoltatore un prodotto musicale che sia un percorso tra paesaggi imprevedibili ed emozioni profonde”.

Nove le tracce che spaziano da polifonie e contrappunti di grande raffinatezza ispirati al mondo dell’infanzia (Into Your Sweetness) a flussi di coscienza irrequieti e viscerali (Sultry Weather), da virtuosismi tecnici estremi (Hybrid Headache) a contemplazioni luminose (Amigdala, Mysterious Path). Il brano Night Shift, nato per una sfilata Trussardi, brand con il quale Bertipaglia ha collaborato anche in veste di modello, sorprende con un groove disco reinterpretato in chiave acustica. Time After Time di Cyndi Lauper viene reinterpretato con un arrangiamento orchestrale e sezioni originali.

Shout a Whisper recupera uno stile chitarristico più tradizionale, alternando strumming ed effetti onirici, mentre A New Dawn chiude il disco come un inno alla rinascita e alla speranza.

Per la registrazione è stata utilizzata la seguente strumentazione: Takamine Tan45C, Seagull Peppino D’Agostino, Seagull Artist Mosaic Folk Element. Le chitarre sono state modificate aggiungendo una porzione di tastiera che permette di arrivare comodamente al 24° tasto. Il pickup più usato è un LR Baggs Anthem SL mentre il marchio di corde è John Pearse Strings.