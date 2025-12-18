ESERA: guarda in anteprima il video “Purificami” (Acoustic Live @ Badia a Coltibuono)

In anteprima per RockOn la live session acustica di “Purificami”, nuovo brano degli ESERA che anticipa l’uscita del loro debut album, prevista per il 23 gennaio 2026.

Un canto di liberazione soffocato dalla violenza dell’oppressione, una liturgia dell’incoerenza.

Il trio alternative rock toscano trasforma l’omonimo componimento ecclesiastico in una nenia eterea e corrotta che diventa suono della violenza ideologica, interpretata non più (come si dovrebbe) con amore, ma con un odio che è sia carnale che mistico.



A sconvolgere questo canto sacro, che idealmente invoca alla libertà, ci sono le chitarre e i ritmi serrati, che suonano come la marcia dell’oppressore che stronca il lamento dell’oppresso. Anche la musica qui è in tumulto.

Il video è stato girato nel refettorio di un monastero toscano del 1300, ora sconsacrato. La sacralità ancora evidente di quello spazio ora convive con la sua acquisita profanità. E il suono che ne scaturisce da chi vi suona dentro, sembra quello di una cattedrale nel deserto: solenne e desolato.

CREDITS VIDEO

Luogo: Badia a Coltibuono

Video: Pierfrancesco Bigazzi + Red Leaf Squad

Audio:

•⁠ ⁠Live recording: Edoardo Ortolani

•⁠ Mix: Simone Bracci

•⁠ Master: Niccolò Caldini – (Tea Room Mastering)

Eseguito da: ESERA