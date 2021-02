EB: guarda in anteprima il video “Apart From Me”

In anteprima su Rockon “Apart From Me”, il nuovo singolo di EB, progetto solista della giovanissima cantautrice Elisa Bianchi, che uscirà domani per Bagana – B District Music e sarà distribuito su tutte le piattaforme streaming e digital download da Pirames International.

“Apart From Me” è il terzo singolo estratto da “Goodbye Baby”, l’EP di debutto in uscita il prossimo 12 marzo 2021, che segue i due singoli già estratti “Dance With Me” (che ha riscosso molto successo a partire dall’anteprima con SKY TG24 alla conquista del posto di Just Discovered su MTV New Generation) e “Winston Blue”.

“If you have never known the truth

If you will never know the truth

Just tell me why I do it”

Un sound immediato e delicato dove la voce armoniosa di EB si intreccia alle note della chitarra in una ballata raffinata, onesta e genuina.

“Apart From Me” è una presa di conoscenza profonda, sincera e catartica. La necessità di ricercare delle risposte alle proprie domande e la dolce illusione di trovare qualche verità nelle persone che fanno la nostra vita. La realizzazione di aver raggiunto uno stato confortevole, non per forza di felicità, ma di necessario bene-essere: “Ognuno ha la propria luce poi…ed anche il proprio buio; ma la questione è la stessa per tutti”.

EB commenta: “Io non credo più nelle luci che appaiono sulla strada. Se mi chiedi chi sono, o da dove vengo, non so che dirti. Se mi chiedi chi amo e chi odio, rimarrò in silenzio. Perché le parole e le illuminanti riflessioni che potrei proporti non saranno altro che buio: nulla di certo, nulla su cui io, o tu, possa contare fino a domani. Le persone sono essenziali, ma non indispensabili; e questa frase basta per esprimere la solitudine in cui ognuno di noi si trova. Scrivendo questa canzone io ho accettato la mia condizione di assoluta solitudine all’interno di un mondo sovrappopolato. Ho accettato che tutte quelle orme sul cammino non sono giuste solo perché ben visibili sul terreno. Ho accettato che dalla luce si passa al buio, e forse anche più spesso di quanto accada l’inverso. Ho accettato scrivendo “Apart From Me”.

Testo e musica di ‘Apart From Me’ sono scritti da EB, il brano è prodotto da Alessio Senesi, registrazioni, mix e master ad opera di Andrea Trapasso presso Studio Arte del Suono di Cantù (CO).

A soli 6 anni Elisa Bianchi inizia a suonare il violino, innamorata delle grandi orchestre e della musica classica, che non abbandonerà fino ai 15 anni, che sarà poi sempre grande fonte di ispirazione. A 15 anni, dunque, impara a suonare la chitarra e cantare, e comincia da subito a distinguersi come giovane cantautrice comasca che scrive canzoni ispirate al blues delle origini e al folk degli anni ’60.

Per due anni suona in solo o accompagnata da band per numerosi locali di Como, proponendo quasi esclusivamente brani propri. Partecipa a diversi contest, attraverso i quali si distingue all’interno della scena musicale comasca, oltre ad esibirsi in alcuni live nell’hinterland milanese. A 18 anni comincia la registrazione del primo progetto ‘EB’, brani originali, che si contraddistinguono per la mescolanza di generi.

La voce è a volte dolce, poi decisa e seria nella canzone successive; si passa da brani unplugged fino a rivisitazioni ben più originali; i temi trattati sono allo stesso modo vari: si passa dal no-sense dei testi Dylaniani, fino ai più concreti di rivincita e ritorno.

Da settembre 2020 Elisa Bianchi vive e studia musica a Londra, presso la scuola BIMM London. A novembre pubblica il singolo d’esordio ‘Dance With Me’, che ottiene enorme successo, con un’anteprima su Sky TG24 e il posto di Just Discovered su MTV New Generation. A gennaio esce il secondo singolo ‘Winston Blue’. La cantautrice pubblicherà il suo EP d’esordio “Goodbye Baby” il prossimo 12 marzo 2021 via Bagana B District Music.

https://www.facebook.com/eb.musicxxx/