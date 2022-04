DOS Duo Onirico Sonoro: guarda in anteprima il video “Ondeter Waltz”

E’ in uscita il videoclip di Ondeter Waltz, brano del Dos Duo Onirico Sonoro pubblicato dall’etichetta discografica Filibusta Records. Il video è stato girato da Alessio Castagna con la partecipazione speciale dell’art performere danzatrice Marcela Szurkalo. Quest’ultima immersa nelle sonorità del brano, riflette le sensazioni percepite attraverso la musica, trascinandosi in una dimensione onirica, dove sogno e realtà si confondono.

“Abbiamo scelto di adottare una ripresa spontanea – spiega il regista – che seguisse gli interventi performativi all’interno di uno spazio non definito, immerso nel buio e nella profondità. Il palcoscenico teatrale quindi si è reso il non-luogo in cui potessero emergere tratti ed espressioni, descritti ed evidenziati dalla luce proveniente dall’alto. Le sonorità del brano “Ondeter Waltz” hanno suggerito dunque la modalità stessa di ripresa insieme alla scelta di una scenografia minimale e neutra; nell’intenzione di narrare attraverso lo stile della ripresa le tecniche e gli accenti dello stile del DOS Duo Onirico Sonoro insieme alla performance artistica di Marcela Szurkalo. Lo stesso montaggio del video cercherà la fluidità in simbiosi con tutti gli elementi presenti nello spazio, evocando la misticità e la forza dell’espressione, tra suoni e colori.”

Ondeter Waltz è un mix di elettronica e suoni classici dove il desiderio di fondere continuamente input sonori e suggestioni diverse fa da fil rouge nell’intera narrazione del brano. Il forte richiamo allo svolgersi ineluttabile della quotidianità, evocato da un flusso quasi ossessivo dei loop di voci, viene interrotto da un valzerino sospeso, come a voler indicare la possibilità di un’altra strada: quella dell’immaginazione, unica capace di allontanare dai pensieri e dalla concretezza della realtà. Tratto distintivo del DOS è ancora una volta il canto “rigorosamente” in grammelot – una lingua nonsense che fa da preludio all’ingresso del pianoforte fino all’abbandono definitivo con i suoni distorti del violoncello. Con questo nuovo brano Annalisa De Feo si apre ad una nuova stagione creativa e annuncia l’ingresso di nuove sonorità e collaborazioni che anticipano il nuovo lavoro discografico.

Attivo in Italia dal 2015, il progetto Dos Duo Onirico Sonoro vanta numerosi concerti in Italia e all’estero, con la partecipazione a Festival e club, alcuni di questi tra i più significativi della scena musicale. L’esordio discografico è del 2016 con il primo album dal titolo omonimo distribuito da Filibusta Records cui segue un tour in centro e nord Italia con prima tappa all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nel 2017 è vincitore delle semifinali di Arezzo Wave Contest. Il secondo album “Jouer et Danser” – feat. Marco Colonna, è edito dalla stessa etichetta discografica e viene nominato tra i migliori dischi italiani del 2018 per la classifica su Roma Suona di Gianluca Polverari. Seguiranno i tour in Italia, Germania e Danimarca. Nel 2019 vince il premio della giuria del pubblico al XIV Festival Pontino del Cortometraggio con il videoclip “Jouer et Danser” per la regia di Renato Chiocca, presentato anche al Festival europeo “Video Migration – Care Courts” in Francia nella città di Bordeaux; proseguono i concerti in nord Italia e Slovenia. Durante il periodo di fermo forzato il DOS continua con il lavoro in studio registrando l’ultimo singolo Kosè che uscirà nell’autunno del 2020, per poi riprendere l’attività live nell’estate del 2021. Ad ottobre 2021 il videoclip “Jouer et Danser” si aggiudica il premio della critica al Festival CARE di Barcellona.

https://www.facebook.com/duooniricosonoro

https://www.instagram.com/dos_duooniricosonoro/