DASTY DAFREAK: guarda in anteprima il video “Home”

“HOME” è il nuovo singolo di Dasty Dafreak. Il brano punta a consolidare il percorso musicale dell’artista, che cerca di far entrare l’ascoltatore nella sua mente.

“Non sempre è facile capirmi, sono una persona bizzarra…per certi versi super solare e per altri ho dentro un perenne temporale. Non tendo mai, o quasi, ad aprirmi con le persone e parlare di me…forse anche per questo è così difficile capire quello che penso o che provo. Molto spesso arrivo al punto di chiudermi talmente bene che risulta difficile anche a me riuscire a capirmi.

Con HOME, il mio nuovo singolo però voglio provare a lasciarmi andare e voglio portarvi a fare un piccolo giro nella mia testa, come fosse un tour guidato tra i miei pensieri.”

Ad accompagnare il brano è stato realizzato un videoclip da Lapo Arbuzzi. Qui vediamo l’artista in uno spazio indefinito che rappresenta l’interno della sua mente, con un risultato complessivo colorato e stimolante.

Gabriele Verderio, in arte Dasty Dafreak, nasce in periferia di Milano nel 1994. Inizia il suo percorso musicale come solista nel 2010, scrivendo testi e approcciandosi al mondo della musica rap.

Solo qualche anno più tardi decide di dare una svolta più rock alla sua situazione musicale, decidendo di orientare i suoi progetti verso un genere come il Pop-Punk, con cui è cresciuto e che ha sempre avuto grande rilevanza nella sua vita e nel suo bagaglio musicale.

Anche nei confronti della nuova wave, sebbene il suo continui ad essere un progetto solista, ha la fortuna di collaborare con musicisti e personaggi molto preparati nel settore (Andrea Rock, NeroArgento, Andrea Gargioni, Gianluca Veronal), grazie ai quali riesce a migliorarsi e proporre musica di qualità.

Il riferimento artistico di Dasty è sicuramente il Pop-Punk dei ’90, con gruppi come i Blink-182, Green Day, NOFX e My Chemical Romance. Negli ultimi due anni ha pubblicato, tra YouTube e Spotify, circa 10 singoli.

Gli ultimi 4 brani “Black Rose”, “Freak Show”, “1Poppunk!” e “Strappi Sui Jeans” sono sicuramente i più importanti: prodotti da NeroArgento, definiscono al meglio la “reale” linea musicale che Dasty vuole portare avanti anche in futuro.

La recente uscita “STRAPPI SUI JEANS”, seconda collaborazione tra Dasty e Sorry Mom!, ad oggi ha superato i 50K ascolti su Spotify. Recentemente Dasty ha lavorato in Attitude Studio a Milano sui nuovi brani in uscita nel 2021. L’ultima uscita è rappresentata da singolo “HOME”.



