Daimon D.: guarda in anteprima il video “Useless Gun”

“Useless Gun” è il primo video-singolo dei Daimon D. tratto dall’album “The Eye Of the storm”, pubblicato da Beta Produzioni e distribuito da Artist First.

“Useless Gun” è un ammonimento in chiave rock ai costruttori di armi e ad un mondo che investe nei conflitti piuttosto che nell’educazione delle coscienze. É un pensiero alle vittime del mercato della morte alimentato dai “signori della guerra”, i cui interessi di profitto calpestano il diritto alla pace degli esseri umani. Ogni giorno la violenza entra nelle nostre case attraverso uno schermo, rendendoci spettatori di un teatro dell’orrore di fronte al quale ci si può sentire persino assuefatti. Nel videoclip – diretto da Gabriel Perez e arricchito dalle illustrazioni di Arthur Felipe Gusmao – la musica è la reazione positiva a una società perennemente incline alla violenza, palcoscenico di stragi del tutto insensate come quelle scaturite dal libero commercio delle armi.

“Useless gun” è un urlo ruvido dal sapore grunge che ci riporta ai fasti del rock anni ’90, quando a riscaldare gli amplificatori erano band come Nirvana, Smashing pumpkins o Pearl Jam. Un tuffo in un rock concreto e senza fronzoli fatto di anima, cuore ed emozioni.

I Daimon D. nascono a Roma nel 2017. La band è composta da Axel (voce), Fiore (basso), Alberto (batteria), Matt (chitarra e voce) e Nicolas (chitarra e voce).Nel 2019 la pubblicazione del debut album “Clouds as a Shelter”, pubblicato da Ghost Label Records.

Nel 2020 il ritorno in studio per le registrazioni di “The eye of the storm”, ambizioso progetto di 11 brani preceduto dai singoli “What is real” (giugno 2020) e “Scream” (novembre 2020).

“Useless gun” è la settima traccia dell’album e il primo videoclip della band.



CREDITS VIDEO:

Recorded and mastered: Circle Music Studio by Daniele Perticaroli

Soggetto, regia e montaggio: Gabriel Perez

Animazioni: Arthur Felipe Gusmao

Assistente alla regia: Caroline Galiani



LINE UP:

Axel – voce

Matt – chitarra

Nicolas – chitarra, voce

Fiore – basso, voce

Alberto – batteria

https://www.facebook.com/DD.Daimon/